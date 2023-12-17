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Милорад Додик: «Президент Лукашенко славится тем, что борется за свою страну и свой народ»

17 декабря 2023 19:06
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О геополитических перспективах балканских стран. О санкционном давлении коллективного Запада. О Минских соглашениях и достижении мира в Украине. Специальный выпуск проекта «САСС уполномочен заявить» из Республики Сербской.

Милорад Додик: «Президент Лукашенко славится тем, что борется за свою страну и свой народ»-1

Милорад Додик, Президент Республики Сербской:
Президент Лукашенко славится тем, что борется за свою страну и свой народ. Без сомнения, эта такая же борьба. Разница в том, что мы часть Боснии и Герцеговины и не признаны международным сообществом.  А Беларусь – это полноценное государство. А тем же бюрократам из Брюсселя или Америки не мешает придерживаться совершенно других правил с одной и с другой стороны. Это то, чему оказывают сопротивление и Президент Лукашенко, и Президент Путин. Я и мое окружение до сих пор терпят давление, хотя мы всего лишь хотим мира, мы хотим жить в соответствии с международным правом. Оставьте нас в покое, мы сами знаем лучше вас, как нам жить. 

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Милорад Додик: «Президент Лукашенко славится тем, что борется за свою страну и свой народ»

# Международная политика # Милорад Додик # Александр Лукашенко

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