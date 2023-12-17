Милорад Додик, Президент Республики Сербской:

Президент Лукашенко славится тем, что борется за свою страну и свой народ. Без сомнения, эта такая же борьба. Разница в том, что мы часть Боснии и Герцеговины и не признаны международным сообществом. А Беларусь – это полноценное государство. А тем же бюрократам из Брюсселя или Америки не мешает придерживаться совершенно других правил с одной и с другой стороны. Это то, чему оказывают сопротивление и Президент Лукашенко, и Президент Путин. Я и мое окружение до сих пор терпят давление, хотя мы всего лишь хотим мира, мы хотим жить в соответствии с международным правом. Оставьте нас в покое, мы сами знаем лучше вас, как нам жить.

Читайте также:

Президент Республики Сербской: вероятно, члены БРИКС заинтересованы в существовании ЕС и партнерстве

Милорад Додик: Запад обманул стороны, подписавшие Минские соглашения. Лукашенко хотел обеспечить мир

Милорад Додик: «Президент Лукашенко славится тем, что борется за свою страну и свой народ»