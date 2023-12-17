Милорад Додик: США очень много сделали для развала Югославии и демонизации сербского народа. Запад это принял

Надежда Сасс, СТВ: Господин президент, я понимаю, что история не любит сослагательного наклонения. Но предположим, если бы в тот период, в 90-е годы, во главе Югославии оказался бы другой человек – например, такой мужественный, как вы, либо Владимир Путин, с которым вы неоднократно встречались, либо же белорусский лидер Александр Лукашенко – люди, которые всегда отстаивают интересы своего народа и готовы бороться, ради этих интересов идти до конца, ожидала бы другая судьба сербский народ, на ваш взгляд?

Милорад Додик, Президент Республики Сербской:

Лукашенко тогда уже был при власти и хотел помочь. Но главная причина в том, что в тот момент Россия была слаба, и мы испытывали дефицит ее помощи, ее поддержки. США как доминантная сила очень много сделали для развала Югославии и демонизации сербского народа. И Запад эту картину принял, всячески поддержал, несмотря на то, что это не соответствовало действительности. Если бы Россия тогда была сильная, была бы возможность через ООН и Совет Безопасности остановить некоторые процессы. Я так и сегодня считаю. Несмотря на присутствующую поляризацию в мире, Россия признана всеми как великая держава, один из центров современной системы международных отношений.

Особенно меня радует, что я внимательно наблюдал за визитом Александра Лукашенко в Китай, где его принимали на высоком уровне, где поднимались важные темы и вопросы дальнейшего сотрудничества. Но Россия тогда, в 90-е годы, была силой, которая теряла свое международное значение, приходила в упадок. А Китай тогда был лишь региональной державой. Сегодня мир изменился. С одной стороны, коллективный Запад, который идентично себя ведет, как и тогда, и ключевой вопрос в этом далеко не сербы, главный вопрос – это ресурсы Востока. И понятно, что Запад должен идти на Восток, чтобы выжить, из-за нехватки ресурсов. Потому что в Европе нет нефти, нет газа, нет ничего, кроме доминирования США.

В 90-х годах Европа была силой, которая развивалась, а сейчас процесс пошел в обратном направлении, у них нет ярких лидеров. Совершенно другой контекст.

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