Андрей Манойло об интервью Милорада Додика: «Мы увидели прогрессивного политического европейского деятеля»

О геополитических перспективах балканских стран. О санкционном давлении коллективного Запада. О Минских соглашениях и достижении мира в Украине. Специальный выпуск проекта «САСС уполномочен заявить» из Республики Сербской.

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова:

Великолепное интервью. Мне очень понравилось оно. И в первую очередь тем, что оно было очень структурно. В этом отношении мы увидели прогрессивного политического европейского деятеля, который не идет к элеватору всего западного мира. Додик, безусловно, – очень яркое явление. И не только на Балканах, это человек, который отстаивает интересы своего народа. Это очень важно, потому что поэтому он пользуется поддержкой населения Республики Сербской, это придает ему силы заявлять открыто свою позицию. Для этого требуются и храбрость, и мужество, особенно в нынешних условиях. И сегодня в интервью он говорил как полноценный субъект международных отношений и политики.