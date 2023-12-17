Андрей Манойло об интервью Милорада Додика: «Мы увидели прогрессивного политического европейского деятеля»

О геополитических перспективах балканских стран. О санкционном давлении коллективного Запада. О Минских соглашениях и достижении мира в Украине. Специальный выпуск проекта «САСС уполномочен заявить» из Республики Сербской.
О геополитических перспективах балканских стран. О санкционном давлении коллективного Запада. О Минских соглашениях и достижении мира в Украине. Специальный выпуск проекта «САСС уполномочен заявить» из Республики Сербской.
Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова:
Великолепное интервью. Мне очень понравилось оно. И в первую очередь тем, что оно было очень структурно. В этом отношении мы увидели прогрессивного политического европейского деятеля, который не идет к элеватору всего западного мира. Додик, безусловно, – очень яркое явление. И не только на Балканах, это человек, который отстаивает интересы своего народа. Это очень важно, потому что поэтому он пользуется поддержкой населения Республики Сербской, это придает ему силы заявлять открыто свою позицию. Для этого требуются и храбрость, и мужество, особенно в нынешних условиях. И сегодня в интервью он говорил как полноценный субъект международных отношений и политики.
Петр Петровский, политолог:
Мало кто сегодня так воспринимает Сербию, что у сербского народа имеются два сербских государства. Кроме Республики Сербия, имеется еще и Республика Сербская, находящаяся в конфедеративном состоянии в составе Боснии и Герцеговины. Но, как мы видим по интервью, защищающая свои права, свою позицию даже более четко и конкретно, чем президент из Белграда. Потому что они находятся вот на этом лезвии, во фронтире, они пережили эпоху гражданской войны 90-х годов. Они ничего не забыли и знают, кто ее развязал, кто подстрекал. Они знают особенности Дейтонских соглашений. Более того, они сейчас понимают, что имеется коридор возможностей, чтобы укрепить собственный суверенитет и позицию сербского народа на Балканах.
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