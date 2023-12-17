Надежда Сасс, СТВ: Господин Президент, за последние годы были попытки найти компромиссное решение – это те же Минские соглашения: «Минск-1», «Минск-2». Не последнюю роль в этом процессе сыграла Республика Беларусь, Александр Лукашенко. Но, к сожалению, сегодня мы слышим из уст тех лидеров, которые принимали участие в «нормандской четверке», от Ангелы Меркель, от представителя тогдашнего, президента Франции слова о том, что это было лишь попыткой затянуть время и вооружить Украину. Неужели западный мир оказался настолько хитрым и циничным? Верите ли вы, что в ближайшее время есть шанс остановить ту трагедию, которую мы видим сегодня на территории Украины?

Милорад Додик, Президент Республики Сербской:

Это большая заслуга Президента Лукашенко, что он обеспечил подписание Минских соглашений. Несмотря на то, что двуличный Запад обманул стороны, подписавшие эти соглашения, усилия Лукашенко – это свидетельство его желания сохранить мир, обеспечить мир. И мир должен быть ключевой целью, а не какие-либо территориальные претензии. И поэтому Минские соглашения были важными. Я полностью согласен с тем, что вы сказали, это верно. Но не только Минские соглашения, есть и другие примеры. Соглашения, подписанные Западом, очень много таких примеров, которые не уважаются, не выполняются самим же Западом. От Дейтонских соглашений до подписываемых сегодня.

Сегодня нам говорят, что это переходный период, а мы постоянно спрашиваем: переходный период к чему? Вы, иностранцы, должны иметь конкретные цели. Есть и Брюссельские соглашения, Кумановские соглашения, в которых написано, что Сербия в один день вернет свою армию и полицию на территорию Косово. Брюссельские соглашения, в которых прописано объединение сербских общин на территории Косово. У нас есть Дейтонское соглашение, которое гарантирует все наши ценности.

У Запада есть такая простая логика, что невыгодно для него, пытаются сначала забалтывать, чтобы ложно успокоить ситуацию, но потом все равно делают по-своему. В тот момент, когда ставят подпись под тем или иным соглашением, далее начинают это соглашение уничтожать, реализуя свои изначальные цели. И я надеюсь, что Россия не будет наивной и что не остановит спецоперацию, и сделает все, что задумала, доведет дело до конца.

Что касаемо Украины, то считаю, что миротворческие усилия Александра Лукашенко являются единственными, которые смогли бы ее спасти от разрушения. При этом его деятельность на Западе трактовалась совершенно неправильно. Даже пытались обвинять его в диктатуре, хотя сами являются псевдодемократиями, обещающими мир, но подталкивающими к войне.

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