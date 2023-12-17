Может ли Республика Сербская выстраивать доверительные отношения с Беларусью, Россией и ЕС? Ответил Милорад Додик

Надежда Сасс, СТВ: Господин президент, вы правильно сказали, что сегодня, к сожалению, у Европы нет ярких лидеров – Европейского союза в том виде, в каком мы сегодня знаем. И, к сожалению, жертвой трагедии, которая сегодня происходит на территории Украины, отчасти является Европейский союз. Он от многого отказался, платит достаточно высокую цену. Но в Европе были разные трагические периоды, трагические страницы. И французы, и немцы в свое время враждовали, но потом находили возможные точки соприкосновения, возможные новые повороты в истории, которые способствовали взаимовыгодным условиям сотрудничества. Как вы считаете, может ли сегодня Республика Сербская выстраивать доверительные взаимовыгодные взаимоотношения с Республикой Беларусь, Российской Федерацией? И сам Европейский союз – сможет ли он? Либо Запад в лице США не позволит этого сделать?

Милорад Додик, глава Республики Сербской:

Мы народы, которые живем на этих землях, история показывает, что существовали исторические периоды, когда Россия и православный мир жили в согласии с Европой. Сегодня же Запад в лице США делает все возможное, чтобы отделить Европу от России. Возможный союз был бы для них, для США, очень опасен. Европа своими технологиями, своими знаниями и Россия, то есть Восток, со своими ресурсами были бы опасными для США. Я думаю, что сегодняшняя война в Украине – это часть империалистических желаний Запада, которые известны нам еще со времен Бисмарка, который говорил еще тогда: «Хотите иметь стабильную позицию на Востоке, вам надо овладеть Украиной». А Бжезинский, который считается идеологом современного либерализма и глобализма, говорил: «Хотите овладеть Россией, вам надо подчинить себе Украину». А Россия и президент Путин поняли это.

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