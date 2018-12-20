«Надо приниматься за дело и заниматься Минском». Итоги большого совещания по развитию столицы

Новости Беларуси. От экономики и кадров до архитектуры и городов-спутников – Президент 20 декабря обозначил приоритеты развития Минска и пригорода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По мнению Александра Лукашенко, сейчас облик двухмиллионной столицы – результат пестрых и несогласованных решений. Поэтому главное сейчас – сберечь исторический ансамбль и окончательно не потерять свое лицо. Еще один ориентир: Минск – город для людей, он должен быть удобным для жизни. А это означает образцовую инфраструктуру, максимально высокое качество услуг и ликвидацию любых барьеров. Корреспондент Юлия Бешанова продолжит.

Большой разговор о будущем Минска Президент анонсировал давно. В зале – ключевые руководители, от решений и поступков которых напрямую зависит развитие города. И здесь особая заинтересованность лично главы государства понятна. Минск – политический, экономический, культурный и научный центр. Да и представление о стране во многом формируется за счет имиджа столицы. В Минске живут почти 2 миллиона человек – это пятая часть жителей всей страны. То есть по меркам Беларуси город уже мегаполис. Ежегодно минчанами становятся 16-17 тысяч человек. Плотность населения выше, чем например, в Варшаве, Берлине, Киеве. У новых горожан автоматически возникают вопросы жилья, работы, социальных гарантий. Решить проблему города, который вот-вот затрещит по швам, можно только в связке с вопросами экономического развития.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За 8 лет его экономика приросла чуть более чем на 20 %. Это не повод для гордости. С одной стороны, валовой региональный продукт столицы на 70 % формируется в сфере услуг, торговле и финансах. С другой – он пока еще ресурсоемкий, а промышленные предприятия отстают от требований современного рынка и экологических норм. Средний показатель рентабельности не способен достичь двузначной цифры и колеблется около нее. Промышленность Минска составляет почти 16 % от республиканских объемов производства. Из-за своей среднетехнологической структуры она испытывает постоянный дефицит работников по специальностям, которые непривлекательны для жителей столицы. Они всегда у нас продвинуты. А значит, сюда едут люди из регионов, попроще. Сегодня в реальном секторе города работают почти 200 тысяч человек. В любой из областей этот показатель меньше. В ближайшем будущем роботизация охватит и промышленные предприятия Минска. Главная задача – трудоустроить людей, и об этом нужно думать уже сегодня. Президент Беларуси: «Ни в коем случае нельзя угробить магазины шаговой доступности» Александр Лукашенко: «Как жаловались люди на плохое коммунальное обслуживание, так и жалуются» Вообще, столичная городская среда начинает испытывать все типичные трудности мегаполиса. Те, что на поверхности – Минск превращается в город машин. Улицы и развязки буквально задыхаются, перемещаться в часы пик становится все сложнее.

И это при том, что с проблемой Минск столкнулся позже других городов. Но даже при этом чиновники умудрились отстать в этой сфере минимум на несколько лет. Решить проблему должно помочь строительство метро, а вот экологическую составляющую – современный электротранспорт. Но пока для его использования нет ни инфраструктуры, ни документов, ни стимулов. Президент дал поручение в кратчайшие сроки подготовить соответствующие предложения. «Необходимы кардинальные современные экологические решения»: Президент потребовал разобраться с переработкой мусора «Каждый должен заботиться о Минске»: Александр Лукашенко призвал горожан заниматься озеленением Минск давно приобрел имидж туристического города. Гости восторгаются чистотой и гостеприимством. Но задача видится шире – создать для столицы уникальный, запоминающийся образ. В идеале она должна стать модной и популярной. 25 % населения города – молодежь. Возраст, когда в умах и душах с легкостью прорастаю самые разные идеи. И здесь все зависит от неравнодушного подхода.

Александр Лукашенко:

Вообще надо их вовлечь в жизнь – от спорта и труда до отдыха. Они все время должны вертеться в этом колесе, они должны быть заняты. Идет баскетбольный матч – придите, поболейте. Идет какой-то хоккейный матч – ну, плохо играют эти негодяи, но все равно они нуждаются в поддержке. Я по себе знаю: какой я там спортсмен, но все равно, когда люди сидят, реагируют на это, отдыхают – два часа побыл на этой игре, на матче, у него настроение совсем другое. Давайте хоть здесь будем активными, давайте не будем относиться формально к этим делам. Надо помнить, что для молодежи самое важное, мы по себе это знаем, – это возможность для самореализации, личностного и профессионального роста. И надо им эти условия создать.

Валерий Вакульчик, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси:

Наиболее резонансный пример – это задержание одного за другим руководителей Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома, в том числе бывшего заместителя мэра Доморацкого, которые выстроили систему поборов с комбинатов школьного питания и торговых предприятий столицы. Примеры можно продолжать, но вывод очевиден: вместо принципиального подхода к коррупционерам городская власть пошла по пути выгораживания своих. А те, кто должен стоять стеной против коррупционных проявлений, сами стали их активнейшими участниками либо, в лучшем случае, деликатно закрывают глаза.

Спрятать и «замазать» такие факты в нынешних условиях не удастся никому. Александр Лукашенко рассказал, что занимается борьбой с коррупцией уже на протяжении многих лет и даже возглавлял соответствующую парламентскую комиссию (уже тогда он имел возможность получать нужные сведения). Но от силовых ведомств в отношении высоких должностных лиц Президент требует твердых доказательств. «Прощения этому не будет». Президенту Беларуси доложили о новых фактах коррупции в Минске Минск становится глобальным городом, и у каждого в нем свои интересы. Иногда они совпадают, иногда конфликтуют. Завершая совещание, Президент подчеркнул: «красивый город, но с большими недостатками».