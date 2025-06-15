Трамп понимает, что Китай перетягивает все лавры – Фархад Ибрагимов про опасения США

Фархад Ибрагимов, преподаватель экономического факультета Российского университета дружбы народов, политолог:

Избитый лозунг Трампа про «Сделаем Америку снова великой» – это как раз одна из отсылок к тому, что он понимает прекрасно, что Китай перетягивает все лавры на себя в глобальной системе международных экономических отношений. И если обратить внимание на карту, то вы увидите, что позиции Китая 25 лет назад были гораздо слабее. Хотя уже тогда Китай подавал очень серьезные надежды. И знаете, Генри Киссинджер, когда писал свою книгу «О Китае», он как раз таки наверняка прекрасно понимал, как очень мудрый и опытный дипломат, что у Китая есть очень серьезное экономическое будущее. И реформы Дэн Сяопина, и впоследствии глобальные реформы, которые проводили Цзян Цзэминь, и потом уже даже Ху Цзиньтао в нулевые годы, и в конечном итоге уже Си Цзиньпин. Все это в совокупности сделало Китай очень серьезной, могущественной, экономической державой.

А Трамп же прекрасно дает себе отчет в том, что если он сейчас не возьмется всерьез за этот вопрос, то Америка может очень сильно просесть. Да, опять-таки, никаких иллюзий у меня лично нет, я думаю, у многих моих коллег тоже, все еще США остаются одной из ведущих, если не самой ведущей передовой технологической державой. Потому что они в активе имеют огромное количество ресурсов с разных уголков планеты, по которым они сотрудничают в том или ином виде. У них есть возможности, человеческие ресурсы и так далее. Их экономика пока еще позволяет на этом треке действовать достаточно углубленно. Хотя финансисты бьют тревогу. Допустим, уже 36 триллионов долларов госдолг. И даже американский министр финансов Скотт Бенсон признает, что ситуация может быть крайне сложной, патовой, если в кратчайшие сроки американское правительство не предпримет каких-либо шагов.