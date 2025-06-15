Трамп понимает, что Китай перетягивает все лавры – Фархад Ибрагимов про опасения США

Будет ли завершен переход к многополярному миропорядку в ближайшие годы? К чему приведет торгово-экономическая война, которую развязали США против Китая? Как будет развиваться система международных отношений? Эти и другие вопросы обсудили эксперты в студии авторского проекта «САСС уполномочен заявить».
Фархад Ибрагимов, преподаватель экономического факультета Российского университета дружбы народов, политолог:
Избитый лозунг Трампа про «Сделаем Америку снова великой» – это как раз одна из отсылок к тому, что он понимает прекрасно, что Китай перетягивает все лавры на себя в глобальной системе международных экономических отношений. И если обратить внимание на карту, то вы увидите, что позиции Китая 25 лет назад были гораздо слабее. Хотя уже тогда Китай подавал очень серьезные надежды. И знаете, Генри Киссинджер, когда писал свою книгу «О Китае», он как раз таки наверняка прекрасно понимал, как очень мудрый и опытный дипломат, что у Китая есть очень серьезное экономическое будущее. И реформы Дэн Сяопина, и впоследствии глобальные реформы, которые проводили Цзян Цзэминь, и потом уже даже Ху Цзиньтао в нулевые годы, и в конечном итоге уже Си Цзиньпин. Все это в совокупности сделало Китай очень серьезной, могущественной, экономической державой.
А Трамп же прекрасно дает себе отчет в том, что если он сейчас не возьмется всерьез за этот вопрос, то Америка может очень сильно просесть. Да, опять-таки, никаких иллюзий у меня лично нет, я думаю, у многих моих коллег тоже, все еще США остаются одной из ведущих, если не самой ведущей передовой технологической державой. Потому что они в активе имеют огромное количество ресурсов с разных уголков планеты, по которым они сотрудничают в том или ином виде. У них есть возможности, человеческие ресурсы и так далее. Их экономика пока еще позволяет на этом треке действовать достаточно углубленно. Хотя финансисты бьют тревогу. Допустим, уже 36 триллионов долларов госдолг. И даже американский министр финансов Скотт Бенсон признает, что ситуация может быть крайне сложной, патовой, если в кратчайшие сроки американское правительство не предпримет каких-либо шагов.
Фархад Ибрагимов:
Вот Трамп пытается на основе этих торговых войн какую-то себе выгоду из этого извлечь. Он понимает, что для глобальных американских интересов усиливающееся позиции Китая – это явная угроза. Все же давайте называть вещи своими именами. Трамп, он тоже представитель той самой глубинной американской элиты, которая, скажем так, выступает за то, чтобы Америка сохраняла свое сверхдержавие. Да, опять же, к этому можно относиться по-разному. Это все, может быть, довольно неоднозначно.
Позиции Трампа могут крайне отличаться от позиций, скажем так, тех же демократов в политическом смысле слова. Но если смотреть глубже на эту историю, если посмотреть, скажем так, с точки зрения общих целей, которые касаются именно Америки как великого государства, которым они себя называют, у них цели в принципе совпадают. Просто методы могут быть самыми разными.