Следует ли ожидать завершения перехода к многополярной системе в ближайшие пять лет? Мнения

Будет ли завершен переход к многополярному миропорядку в ближайшие годы? К чему приведет торгово-экономическая война, которую развязали США против Китая? Как будет развиваться система международных отношений? Эти и другие вопросы обсудили эксперты в студии авторского проекта «САСС уполномочен заявить».

Надежда Сасс, ведущая: Как вы считаете, следует ли ожидать завершения перехода к многополярной системе в ближайшие пять лет? Хотя многие эксперты считают, что этот переход уже состоялся.

Алексей Беляев, декан факультета журналистики БГУ: Вопрос завершения перехода означает создание какого-то нового стабильного мироустройства, мирового порядка. Вот здесь у меня большие сомнения, что в течение ближайших пяти лет мы это увидим. На самом деле сейчас как раз разворачиваются самые такие турбулентные события. Мы видим, что закручивается водоворот, по сути, международной торгово-экономической войны, которую Трамп развязал еще в 2018 году и продолжает сейчас очень усиленно раскручивать. Мы видим, что сейчас закрутились события, уже связанные с нарушением военной безопасности, нестабильностью в самой Европе. Поэтому, к сожалению, даже если удастся завершить тот же украинский конфликт, ближайшие год-два, но его последствия будут еще сказываться на протяжении длительного времени.

Фархад Ибрагимов, преподаватель экономического факультета Российского университета дружбы народов, политолог:

Надежда, видите ли, вопрос, касающийся переформатирования системы мировых отношений, он многогранный. Он требует, на самом деле, очень серьезного подхода к решению тех или иных нюансов, связанных вообще с формированием миропорядка как такового. Действительно, мы видим с вами, что Америка упустила уже тот пик своего могущества, которого она достигала в 1990-е и в нулевые годы.

Потому что осознание в части элит американских уже пришло, что Америка не может контролировать процесс по всему миру. Есть Китай, который серьезно претендует на экономическое могущество, и он уже его достиг в каком-то смысле слова. Есть Индия та же самая, которая тоже пытается сказать свое слово в новой системе международных отношений. Конечно, она не может сейчас соревноваться с Китаем по целому ряду причин, и так далее. Есть другие страны Африки, и в той же самой Европе есть страны, которые маленькие, небольшие, которые заявляют о себе как новое независимое государство.