Санакоев: поведение Трампа – хамское. Какая главная причина конфликта США и Китая?

Будет ли завершен переход к многополярному миропорядку в ближайшие годы? К чему приведет торгово-экономическая война, которую развязали США против Китая? Как будет развиваться система международных отношений? Эти и другие вопросы обсудили эксперты в студии авторского проекта «САСС уполномочен заявить».

Сергей Санакоев, руководитель Центра исследований и прогнозов развития Азиатско-Тихоокеанского региона:

Безусловно, конечно, хамское фактически поведение Дональда Трампа совершенно неприемлемо для китайских дипломатов и китайских политиков. Какие бы сложные вопросы ни обсуждались, Китай считает, что они должны обсуждаться цивилизованно, а не таким путем. Но понимаете, в чем дело? Вне зависимости от того, какой будет президент США, Дональд Трамп или очень дипломатичный, как кто-нибудь другой, или такой, как Байден, самая главная причина конфликта между США и Китаем – она не та, которую западная пропаганда пытается нам навязать. Якобы речь идет о господстве в мире, вот кто больше каких рынков занимает, и не дай бог Китай теперь будет занимать больше, чем США.

Это все делается только для того, чтобы скрыть реальную причину этого конфликта. А реальная причина заключается в том, что это две разные системы развития. И Китай демонстрирует преимущество социалистической системы развития, а США как раз боятся больше всего именно этого, чтобы в мире, не дай бог, не узнали, что именно социализм есть будущее для миропорядка.