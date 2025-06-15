В Беларуси стартовал приём документов в школу. Рассказываем, как изменился процесс в 2025 году
А сейчас – о вопросах образования. На неделе стартовал прием документов в школу. Правила подачи немного изменились. Что затронет около 90 тысяч юных белорусов, которые в новом учебном году впервые сядут за парты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Для того, чтобы записать детей в школу, необходимо написать заявление, предоставить свидетельство о рождении и медсправку. Сделать это можно по 15 августа. Зачислять учащихся будут в порядке очередности. Чтобы сделать процедуру более прозрачной и комфортной, на сайте каждой школы есть специальная вкладка, где в доступной форме можно изложены ответы на все вопросы. Работает также и горячая линия.
Ну и традиционно летом родители озабочены поиском и подбором школьной формы. В 2025 году этот момент обозначили в Законодательстве. В постановлении Министерства образования прописали норму – деловой стиль одежды. За разъяснениями мы обратились в профильное ведомство.
Ирина Каржова, заместитель начальника главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования Беларуси:
Единой одежды для всех учреждений образования республики не вводится. Учащиеся на учебных занятиях должны присутствовать в одежде делового стиля. Как и прежде, в комплект для мальчика входят: брюки, пиджак, бомбер, рубашка с длинным или коротким рукавом, гольфик. Для девочек это: сарафан, юбка, блузка, рубашка. Жилетка – как для мальчиков, так и для девочек. В зимнее время года – это свитер.