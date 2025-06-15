Выпускные вечера прошли в Беларуси! Было красиво – показываем

На неделе в центре внимания были те, для кого школьная жизнь останется лишь воспоминанием. 13 июня в Беларуси отметили выпускные вечера, и для 55 тысяч 11-классников это, безусловно, стало событием, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Экзамены, зубрежка и волнение в прошлом – ну хотя бы какая-то часть, ведь многие попробуют покорить новые образовательные вершины, – а впереди взрослая жизнь, заманчивые перспективы и большие возможности.

Давайте еще раз посмотрим, как выпускники провели этот особенный для них день.