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Выпускные вечера прошли в Беларуси! Было красиво – показываем

15 июня 2025 18:31
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На неделе в центре внимания были те, для кого школьная жизнь останется лишь воспоминанием. 13 июня в Беларуси отметили выпускные вечера, и для 55 тысяч 11-классников это, безусловно, стало событием, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Экзамены, зубрежка и волнение в прошлом – ну хотя бы какая-то часть, ведь многие попробуют покорить новые образовательные вершины, – а впереди взрослая жизнь, заманчивые перспективы и большие возможности.

Давайте еще раз посмотрим, как выпускники провели этот особенный для них день.

# Выпускной

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