Мосты интеграции. Итоги VI Форума регионов Беларуси и России – большой репортаж СТВ
Новости Беларуси. VI Форум регионов Беларуси и России принимал Санкт-Петербург, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Контракты на 550 миллионов долларов, десятки соглашений о сотрудничестве. Но главное, конечно, – политические заявления, проясняющие суть происходящего на ниве интеграции и стратегическое видение оной.
Сложно говорить о стратегии даже на ближайшую перспективу, если не решаются вопросы, возникающие здесь и сейчас. И тем более, когда есть узлы, которые не удается развязать годами. И тем более, когда эти узлы являются главной препоной на пути равноправного партнерства. А ведь именно на равноправии строится интеграция в Союзном государстве. По крайней мере, такой был уговор.
При этом ни в коей мере не умаляются заслуги – все то, что сделано за два десятилетия. Взаимный товарооборот растет практически из года в год, как и количество белорусско-российских предприятий. Страны реализовали около 60 совместных программ. Про духовные связи и вовсе можно говорить бесконечно. Лучшее тому подтверждение – поездка Президента Беларуси на Валаам.
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И хорошо, если бы на весах была только одна чаша. Но их две. И на второй – барьеры для выхода белорусских товаров и услуг на российский рынок, неравный доступ к госзакупкам, туго идущие переговоры по стоимости и объемам нефти и газа, не говоря уже о компенсации за так называемый налоговый манёвр. Даже роуминг – и тот пока не отменили, хотя речь об этом ведется не один год.
Но есть и еще более непонятный вопрос: почему нерешенные за 20-летнюю историю Союзного государства проблемы некоторые российские политики и эксперты вдруг стали увязывать с углублением интеграции?
Можно сколько угодно затягивать момент принятия решения. А можно взять и принять. Именно это и предложил сделать Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным на полях Форума регионов. Принять, наконец, решения по всем болевым точкам. Тем более, действительно: этого ждем не только мы, журналисты и экспертное сообщество, но и обычные люди. Да и дата самая что ни на есть подходящая – к 20-летию подписания Договора о создании Союзного государства. До декабря время еще есть.
Подробности Форума регионов Беларуси и России и не только – у Евгения Пустового.
В город разводных мостов белорусская делегация ехала наводить новые интеграционные мосты. Потеплеют ли в северной столице России союзнические отношения, волновало всех. Уже как 20 лет живём в союзных отношениях, а в реальности – в условиях жесткого рынка.
«Если мы не получим решения энергетических вопросов с Россией, не будет равенства возможностей, равенства условий»
Петр Петровский, эксперт аналитического центра РОО «Белая Русь»:
По некоторым оценкам, Республика Беларусь может потерять до 5 % ВВП либо до 5 миллиардов долларов.
Детище Михаила Мясниковича и Валентины Матвиенко – Форум регионов – не только заметно сблизил условный Брест и Владивосток, но и ежегодно увеличивает товарооборот между странами. Встреча 2018-го под шпилями могилёвской ратуши стала прорывной, увеличив монетизацию регионального сотрудничества в два раза по сравнению с 2017 годом.
А вот сумма соглашений VI Форума под сводами Таврического дворца – немногим больше, чем V Форума.
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Когда Советский Союз развалился, своей Москву продолжали считать только белорусы. Впрочем, об объединении мечтали народы с обеих сторон границы: ее никто не видел, а она была.
В реальности идею воплотили, но развитие интеграции пошло по незапланированному сценарию. Зачастую региональные связи налаживались в объезд Кремля. Александр Лукашенко чаще бывал в российской глубинке, чем тогдашние власти.
Сейчас в России – свой лидер. Но большой любви к интеграции у российских министров с самым близким народом так и не появилось.
Есть интересы своих стран и народов. И есть – союзное пространство, где эти интересы обоюдны. Имеются даже декларации и планы, но ещё и нерешенные вопросы.
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На стратегическом уровне все определено. И народы – за интеграцию.
В 2019 году за интеграцию с Беларусью высказался и российский бизнес. Впервые в рамках Форума состоялось заседание национальных бизнес-советов двух стран.
Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Здесь надо искать возможности, чтобы даже не имея этой общей промышленной политики, работать сегодня. Поддерживать те сборочные производства, которые пока, к сожалению, открываясь в Российской Федерации, не попадают под субсидирование, льготные условия, а работают как иностранные предприятия. Это немножко странно, потому что там российский бизнес и белорусский, но почему-то это воспринимается как иностранное совместное предприятие.
В своих портфелях с первой такого рода встречи бизнесмены увезли контрактов на 120 миллионов долларов. Бизнесмены ждут конкретных решений по безбарьерной торговле, равном участии в госзакупках.
Неужели большая Россия боится белорусских компаньонов? Лучше же держаться вместе на рынках третьих стран.
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Многие российские функционеры на Форуме часто вспоминали про совместную Победу. Хотя и без пленарных заявлений Беларусь помнит. Поэтому именно к нам российские патриоты отправляют свою молодёжь учиться памяти.
Но чтобы союз двойки не был только союзом истории, а был союзом будущего, необходимы реальные дела. Если и хотят конкурировать российские корпорации, то лучше вместе и на чужом поле. И белорусы здесь не нахлебники.
Ведь на современном рынке размер стран не имеет значение. Значение имеет инновационность продукта. И чем меньше товар – тем дороже. Даже интеллектуальная начинка спутников мировой космической державы в большинстве – белорусская.
Без державных амбиций, но с национальной самоидентичностью. Даже на общий молодёжный форум участники из Беларуси приехали в вышиванках, а делегация Совета Республики – с факсимильным изданием трудов нашего первопечатника – Франциска Скорины.
Российские социологические исследования национальной идентичности показывают: Россию мы считаем великой.
Но свою действительность ассоциируем с миром. С миром как состоянием между странами, а не пространством влияния какого-то государства.
Сергей Рекеда, директор Центра изучения перспектив интеграции (Россия):
Россия для белоруса – это прежде всего нечто сильное, богатое, такое огромное и мощное. Для белорусов в своей стране самое главное – это миролюбие. По 7-балльной шкале это качество как основное в Беларуси, оценили белорусы почти на 7 баллов.
Мы больше, чем братья-россияне, привыкли к комфорту. Поэтому и интеграцию расцениваем не только как союз ради господства идей, а прежде всего союз для пользы людей. Такую интеграцию и ждут белорусы.
Барьеры для товаров, участие в госзакупках, налоговые маневры, нефтегазовые балансы – узел несогласия все туже. Пора его развязывать, пока он не задушил желание Беларуси жить в союзе с Россией. Беларуси, которая является единственным и самым прямым окном и дверью, а одновременно и форпостом России перед Европой.
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Уже на пленарном заседании речи двух президентов перекликались. Такое единое понимание не только у спичрайтеров, а у народов и их лидеров.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если мое выступление в чем-то повторит тезисы президента России, это не плагиат. Это говорит о том, что мы порой одинаково думаем.
Политическая воля руководства стран и желание народов – есть. Впрочем, народная интеграция у нас вообще не прерывалась. О связи времён, поколений, нравственных ориентиров главы государств напомнили накануне Форума, посещая православную обитель – Валаамский монастырь.
Здесь почти как в Эдеме растут столетние сады – и это в неприемлемых погодных условиях, а также мироточат иконы. А для скептиков чудом может являться то, что всего за 20 лет здесь восстановили то, что до разрушения создавалось столетиями. Все этого достигнуто не только молитвой, но и трудом. А интеграция, как и вера без дел, мертва.
На Форуме часто звучали сравнения с непредсказуемой питерской погодой: то солнце, то пасмурно, как в союзных делах. Но российские чиновники обещали: ничего – распогодится. Следующая большая интеграционная встреча должна пройти в Москве в начале декабря. А там, по статистике, больше солнечных дней.