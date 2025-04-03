В Минске обсудили перспективы развития межпарламентского сотрудничества между Беларусью и Баварией

Перспективы развития межпарламентского сотрудничества между Беларусью и Баварией обсудили 3 апреля в Минске. По приглашению Либерально-демократической партии в нашу страну прибыл депутат Ландтага Баварии от фракции оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Ульрих Зингер, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Смена власти в США четко намекает на намечающееся потепление в отношениях Беларуси и Запада. Изменение политического курса Белого дома может создать условия для более конструктивного диалога между Минском и Вашингтоном, а значит, и другими западными столицами, поддерживающими подобные подходы. На встрече парламентарии обсудили развитие двусторонних отношений между Беларусью и Германией, в том числе вопросы бизнеса, экономики и геополитики. По мнению Ульриха Зингера, многополярный мир уже стал реальностью. Необходимо отменить санкции и начать строить дружеские отношения между странами.

Ульрих Зингер, депутат Ландтага Баварии (Германия):

Я считаю, что эти отношения очень важны, поэтому я лично прилетел сюда, чтобы обновить диалог. Многих аспектов касается. Важно, что семьи могут встретиться свободно, что авиасообщение обновили, чтобы дети могли бы лететь сюда и встретиться с семьей. И наоборот, это очень важно. Экономику тоже надо обновить. Это важно, что мы можем вам и продавать наши прекрасные машины. Я слышал, что вы очень любите наши баварские автомобили, и надеюсь, что это мы тоже можем обновить. Мы надеемся, что все будет лучше в будущем.