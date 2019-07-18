Устранение препятствий союзной интеграции, вовлечение молодёжи и общая история. Что обсуждали на VI Форуме регионов Беларуси и России

Новости Беларуси. От малой интеграции до вопросов союзного масштаба. В Санкт-Петербурге завершил работу VI Форум регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центральным событием этого дня стало пленарное заседание. Участие в нём приняли президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин. Минск и Москва строят отношения с учетом взаимных интересов. Но проблемы остаются. И к этому моменту тем для обсуждения накопилось немало. Лейтмотив встречи – устранение препятствий в союзной интеграции. Евгений Пустовой – подробнее. Евгений Пустовой, СТВ:

Сегодня информационная повестка интеграционной темы пестрит, как интерьеры Таврического дворца. Политическое руководство, бизнес-элита и сотни журналистов обоих государств – всех сегодня вместили Екатерининский и Думский залы. Но самые важные заявления сделаны в библиотеке. Здесь состоялась двусторонняя встреча президентов.

Шесть месяцев назад была создана правительственная рабочая группа по болезненным вопросам интеграции. Больших заявлений её участники не сделали. И на этом форуме в том числе. Вариативность есть, конкретных шагов – нет. Глава Беларуси стоял у истоков создания союзного проекта суверенных государств. И сегодня Александр Лукашенко берет инициативу в свои руки: определяет точную дату затянувшихся решений. Александр Лукашенко предлагает к 20-летию союзного договора снять все проблемные вопросы в отношениях Беларуси и России

17 июля президенты неформально пообщались в одном из знаковых и святых мест для нашего общего культурного пространства. Александр Лукашенко поблагодарил за такой приём и надеется, что Валаам с его православными и природными возможностями станет доступнее для всех белорусов. «Это не просто была ознакомительная экскурсия – наши истоки там». Президент Беларуси о посещении Валаамского монастыря

Двусторонняя встреча президентов без камер продолжилась за закрытыми дверями. А затем главы государств присоединились к работе пленарного заседания. Этот форум собрал три тысячи человек: представителей всех регионов Беларуси и 56 субъектов России. Лучшей интеграционной площадки просто нет.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Как говорил классик, о чем бы не говорили, все сводится к деньгам. Мы только в рамках подготовительного периода, непосредственно дней самого форума, планируем, что в течение ближайших 2-3 недель после окончания форума, будет заключено коммерческих контрактов – конкретных, не протоколов намерений, – на сумму не меньше чем 550 миллионов долларов.

Все эти три дня интеграционная жизнь в городе на Неве бурлила. Известно, что между регионами, вузами, научными учреждениями и бизнесом заключено 60 соглашений. Особую связь Санкт-Петербурга и Беларуси подчеркнул белорусский лидер. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Белорусы и ленинградцы пострадали в годы Великой Отечественной войны больше других народов. Мы больше, чем кто-либо, вместе с ленинградцами находились под оккупацией. Все тяготы этой войны мы вынесли на своих плечах. И Санкт-Петербург, ныне возродившийся (я вчера Владимиру Владимировичу об этом говорил), вообще я тут бываю вроде бы и часто, но он меня просто поражает. Вы молодцы, петербуржцы, что возродили этот город и продолжаете его мощное становление. Вот почему я с таким уважением, добротой и любовью отношусь к этому святому городу.

На встречу с руководителями регионов коллеги пришли без опозданий. Несмотря на бессонную ночь Михаила Мясниковича. Как признался сам руководитель Совета Республики: вся белая питерская ночь ушла на изучение договоренностей вчерашнего дня, нацеленных на будущее. Впервые в рамках регионального форума состоялась общая интеграционная встреча деловых кругов.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Беларуси:

В Российской Федерации создан свой совет, у нас создан свой совет. Смысл совместных заседаний состоит в том, чтобы мы слушали друг друга, понимали те проблемы, обостряли их, приглашали соответствующие государственные органы, чтобы слышать их мнение.

Результат деловой встречи – 120 миллионов долларов. Но традиционно общую корзину товарооборота пополняют соглашения между регионами. На этом уроне создаются самые прорывные союзные проекты. Сегодня подписано восемь соглашений между регионами. «Подписано порядка 40 договоров с различными субъектами». Анатолий Исаченко на VI Форуме регионов Беларуси и России Если Евразийская интеграция – это экономика, то у союза Беларуси и России, которому в этом году 20 лет, особая аура отношений. Ведь у наших народов есть много общих точек генетического кода – наша Великая Победа. Наш Президент всегда подчеркивает этот факт. В Петербурге всегда поймут белорусов.

Александр Лукашенко:

Связи на уровне регионов Беларуси и России складывались десятилетиями и во многом определены общностью истории и человеческих судеб. Белорусы и россияне прошли через многие испытания и вместе с честью их выдержали. Нам нечего стыдиться за свою историю. Мы ее должны свято оберегать. Потому что это наше величайшее достояние. Когда нас на Западе критикуют – раньше больше, сейчас немножко меньше и не потому что у них совести больше появилось, нет – я им говорю: вы еще с нами не рассчитались за ту последнюю войну, которая порождена была вами на нашей территории, а мы еще от той тяжелой войны за семь десятилетий не восстановились, поэтому поаккуратнее с правами человека, демократией и прочей критикой, которую мы слышим порой необоснованно в наш адрес.

Здесь, на героической ленинградской земле, еще раз хочу сказать: для нас, белорусов, память о той войне священна. В этом году мы подошли к очередному историческому рубежу - 75-летию снятия блокады Ленинграда и освобождения Беларуси. А следующий год нас объединит в праздновании священной и близкой каждому советскому человеку даты – 75-летия Великой Победы. Это важные исторические вехи для единения белорусов и россиян, укрепления идеологических основ Союзного государства. Участников и очевидцев тех трагических и славных событий осталось не так много, но мы счастливы, что они рядом с нами. Именно они являются носителями истинной истории, которую сегодня пытаются переписать. Рассказы из первых уст – лучший способ защитить и передать следующим поколениям память о нашем общем героическом прошлом. Современная молодежь должна знать, кому мы обязаны своей жизнью, свободой и независимостью. Александр Лукашенко: «Россия чиста в спорте и может свободно побеждать» На форуме в культурной столице подписано 12 культурных соглашений.

Теперь белорусскую диаспору будут совместно изучать в БГУ и МГУ. Исторический шаг в интеграции магистратур сделан истфаками двух ведущих вузов наших стран. А вообще 11 тысяч белорусов учатся в российских вузах и полторы тысячи российских студентов – в наших университетах и академиях. На полях этого форума состоялась встреча ректоров. Итоги – 18 соглашений. В итоге интегрированное образование и дипломы. А в целом – общее научно-образовательное пространство. Андрей Король, ректор Белгосуниверситета:

Каждый вуз имеет свою программу развития, свою стратегию и тактику. И в рамках этих программ как раз и происходили переговоры, как в рамках проходившей секции, посвященной вопросам интеграции в области образования, так и в закулисных переговорах. Я думаю, что для каждого ректора, кто подписал соглашение, крайне важно реализовывать эту свою стратегию. Отмена роуминга между Беларусью и Россией. Когда будет принято долгожданное решение? Из 8 соглашений – половина с эпитетом научно-инновационные: нанотехнологии, биотехнологии, радиолектроника. Александр Лукашенко:

В формировании единого союзного образовательного пространства важную роль играет Белорусско-Российский университет в Могилеве. Успешно работает в Минске филиал Московского государственного университета экономики, статистики и информатики. Благодаря деятельности Союзного государства в столице Беларуси открыт филиал Российского государственного социального университета. Белорусско-российское научно-техническое сотрудничество традиционно было и остается интенсивным в разных секторах.

Скажу откровенно: это наша такая прагматичная цель – подтянуться за старшим братом, за тем, что он хорошо умеет, и научить самих белорусов этим компетенции. Примером тому как раз является атомная станция, которая под руководством российских специалистов сооружается, где подавляющее большинство работают белорусы. Есть предложение создать фонд по поддержке региональных инициатив, чтобы люди видели и чувствовали пользу от союзной интеграции. Много слов на форуме прозвучало про инновации и кластеры. А губернатор Витебской области предложил вполне конкретный проект – поднять льноводческую отрасль.

Николай Шерстнёв, председатель Витебского облисполкома:

В Беларуси мы сохранили школу льноводства, у нас есть Институт льна, есть технологический университет, колледжи. У нас достаточно серьезная школа по семеноводству – 16 сортов, которые могут быть и в Беларуси, и в России. Нужно объединить усилия, дабы не тратить финансы понапрасну, не конкурировать, а создать единое мощное производство.

Вот и кластер, и интеграционная кооперация. Особенно актуален этот путь для нефтехимии и науки. Тогда, может, удастся значительно повысить доверие к белорусским товарам, устранить барьеры и гармонизировать законодательство. Пора развенчать миф о Беларуси как о реципиенте углеводородного сырья.

Михаил Мясникович:

Юго-восточные регионы Могилевской области, западные регионы Брянской области не имеют... будем говорить, экономический потенциал ныне который недостаточен. Мы оговаривали вопросы, чтобы, может быть, сделать зоны особого экономического развития. Особые экономические условия предоставить этим территориям.

В 2018 году союзный товарооборот подрос на 10 % – до 30, 5 миллиардов долларов. Главное – чтобы в России белорусские предприятия считали своими. Что касается нас – мы всегда открыты к инвестициям и совместным проектам. Александр Лукашенко:

Сегодня тысячи наших предприятий связаны производственной кооперацией. И в Беларуси это – осознанная политика. В Беларуси около 2,5 тыс. организаций с российским капиталом, а каждая вторая компания с белорусским капиталом за рубежом находится в России. Стоит задача сохранить и приумножить достигнутые позитивные результаты работы в экономической сфере. Прикладной характер наших договоренностей на высшем уровне проявляется в развитии сотрудничества между регионами.

Беларусь уже сотрудничает с 79 регионами России. Региональная интеграция спасла некогда Союзное государство от краха. А сейчас удивляет своим потенциалом. Общая сумма контрактов в пределах 500 миллионов долларов, почти как на V Форуме в Могилеве. Но в обсуждениях большой союзной политики и больших соглашений – отдельная и весомая тема – молодежь.