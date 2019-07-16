«На уровне регионов – это жизненно, практично и перспективно». Чего ожидают от VI Форума регионов Беларуси и России

Новости Беларуси. Санкт-Петербург в эти дни – центр диалога по вопросам сотрудничества Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 16 июля здесь стартовал проект «Молодежь – за Союзное государство». Эта дискуссия предваряет 6-й Форум регионов двух стран. В нынешнем году его главной темой станут межрегиональные связи как основа единого пространства наших народов. В пленарном заседании форума, как ожидается, примут участие президенты двух стран. С подробностями – Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, СТВ:

Этот VI Форум регионов станет точно историческим. Все встречи – в особо знаковых локациях общего периода нашей истории. Тот же Таврический дворец. А неформальная встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина вообще впервые состоится под сводами старейшего монастыря.

Город на Неве, как и древний монастырь на Валааме, – это сакральные маяки России. Лавра залечила раны богоборчества, а Петербург отмылся от славы 90-х. Культурная столица в эти дни ещё и столица Форума регионов.

На его старт первой, как и положено, вышла молодёжь. Сегодня самый насыщенный день молодёжного форума. Уже седьмого. Подводили итоги: ошибки есть, их учли при обсуждении новых задач.

Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ:

Есть и какие-то проблемные вопросы. Видите, сегодня в ходе нашей секции родились новые двусторонние встречи и связи. Мы говорим о Калининграде, Гродненской области.

Ставка на региональную интеграцию. Например, гродненские и калининградские активисты готовы создавать общие проекты, не помеха даже границы. А вот восприятие победного подвига – это никакими границами не разъединить. Кооперационные идеи, промышленный туризм и гуманитарная интеграция. В чём особенность VI Форума регионов Беларуси и России? Хотя как признается российская молодёжь, белорусские инициативы надо догонять. И собираются это делать на совместном поезде памяти и славы.

Повторить опыт «Беларусь помнит» – вспомнить о каждом захоронении. Вместе это сделать легче. Это показало даже интервью лидера российской молодежи.

Павел Красноруцкий, председатель Российского союза молодежи:

Наша молодежь из Беларуси и России проедет по местам сражений, по местам, где работали в период Великой Отечественной войны в тылу, ковали на заводах общую победу.

Найти подходящие слова и ключи к алгоритмам союзного молодежного бизнеса предлагает Алеся с Полесья. Она координатор бизнес-инкубатор при нашем экономическом университете. Пора расширять поле для деятельности. Белорусский интеллект видит возможность реализации и на российских просторах.

Алеся Мозоль, координатор молодежного бизнес-проекта (Беларусь):

Мы предлагаем, чтобы мы начали сотрудничать, чтобы они какой-то опыт свой передавали нам, чтобы мы вместе какие-то программы организовывали. Допустим, у кого-то есть стартап, кто готов выйти на российский рынок, и чтобы с нами поделились опытом, рассказали о том, что происходит на рынке России. Потому что разная экономика, абсолютно по-разному все происходит.

Молодёжный запал должен передаться и взрослой части интеграционного марафона. VI Форум соберёт практически все регионы Беларуси и 58 из 85 субъектов Российской Федерации. Представители каждого пятого готовы к подписанию либо укреплению межрегиональных соглашений с областями и городами Беларуси.

Увесистый кейс и у вузовских кругов. Понятно, главная тема нынешнего Форума – формирование единого культурного и гуманитарного пространства. Вместе мы готовы покорять горы и недра земли.

Андрей Кологривко, декан факультета горного дела и инженерной экологии БНТУ:

Мы будем подписывать два основных соглашения о сотрудничестве между Белорусским государственным техническим университетом и Санкт-Петербурсгским горным университетом, а также между БНТУ и международным центром компетенции в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО. Это даст полномочия нашим студентам для более широкой мобильности, для признания их квалификации на международном уровне.

Сейчас в российских вузах обучаются 11 тысяч белорусов и 1500 российских студентов получают образование в наших альма-матер. Эта интеллектуальная гвардия мощнее любых военных альянсов. Кстати, впечатляют и цифры экономических контрактов. Если итоги II Форума в Сочи – 230 миллионов долларов США. То V в Могилеве улучшил этот результат практически вдвое. От этого – тоже ждут рекордов.

В кулуарах поговаривают о цифре, равной числу форумов, с восемью нулями. Точно и элиты, и народы двух стран понимают, что потенциальный драйвер роста товарооборота в региональном сотрудничестве. Беларусь уже торгует с 70 регионами России.

Николай Лабуш, профессор кафедры международной журналистики СПбГ:

Здесь на уровне большой политике слабо получается, потом что есть игроки разных весовых категорий. А на уровне регионов – это жизненно, это практично и перспективно.