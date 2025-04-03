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Конкурс художественной самодеятельности среди спасателей Минской области прошёл в Борисове

03 апреля 2025 13:55
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В Борисове прошел художественный конкурс среди спасателей Минской области. Основной тематикой мероприятия стало 80-летие Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конкурс художественной самодеятельности среди спасателей Минской области прошёл в Борисове-2

В городском дворце культуры собрались 80 самых креативных и талантливых спасателей центрального региона. На суд жюри в номинациях «Вокальное и хореографическое творчество», «Художественное слово», «Инструментальное исполнительство» они представили свои творческие номера: тематические песни, хореографические постановки и стихи. Каждое произведение и мелодия узнаваемы с первых строк и нот.

Конкурс художественной самодеятельности среди спасателей Минской области прошёл в Борисове-4

Юлия Новикова-Соколовская, представитель Червенского РОЧС:
Безусловно, важно это мероприятие для нас, так и для наших детей. Потому что мы просто обязаны помнить о нашем прошлом. Пока мы помним о прошлом, у нас есть будущее.

Конкурс художественной самодеятельности среди спасателей Минской области прошёл в Борисове-6

Валерий Войтехович, заместитель начальника Минского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям:
В год 80-летия Победы наша основная задача – чтобы молодежь прониклась просто-напросто теми событиями, которые происходили 80 лет назад. Чтобы ни в коем случае в их умах не было каких-то других стереотипов, что советский народ был вторым, а может быть, в некоторых моментах и третьим, как их в настоящее время пропагандируют. Мы были единственные, могу сказать это абсолютно уверенно, которые отстояли эту Победу от первого до последнего дня.

Ежедневно спасатели вступают в схватку с огнем и стихией. Но даже после трудовых будней есть место творчеству. По результатам художественных состязаний, жюри определило фаворитов. В номинации «Художественное слово» уверенную победу с произведением патриотической тематики одержала представитель Червенского РОЧС Юлия Новикова-Соколовская.

# МЧС Беларуси # Великая Отечественная война

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