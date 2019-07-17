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Валентина Матвиенко на VI Форуме регионов: «Мы не «поговорить», мы за то, чтобы чего-то добиться»

17 июля 2019 20:57
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Новости Беларуси. Не вместо, а вместе – это унифицированный посыл всех форумов регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особенности шестого – углубление гуманитарных связей, создание региональных кластеров, увеличение туристического потока. Лучшей союзной площадки пока просто нет. 

Валентина Матвиенко на VI Форуме регионов: «Мы не «поговорить», мы за то, чтобы чего-то добиться»-1

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации:
Мы не «поговорить», мы за то, чтобы чего-то добиться, чтобы в конечном итоге достичь результата. Чтобы принимать конструктивные решения. И так и работаем, так и выстраиваем взаимодействие между верхними палатами наших парламентов. У нас работает Межпарламентская комиссия очень эффективно, очень неформально.

# Беларусь-Россия # Валентина Матвиенко # Фотофакт

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