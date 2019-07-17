Валентина Матвиенко на VI Форуме регионов: «Мы не «поговорить», мы за то, чтобы чего-то добиться»

Новости Беларуси. Не вместо, а вместе – это унифицированный посыл всех форумов регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Особенности шестого – углубление гуманитарных связей, создание региональных кластеров, увеличение туристического потока. Лучшей союзной площадки пока просто нет.
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации:
Мы не «поговорить», мы за то, чтобы чего-то добиться, чтобы в конечном итоге достичь результата. Чтобы принимать конструктивные решения. И так и работаем, так и выстраиваем взаимодействие между верхними палатами наших парламентов. У нас работает Межпарламентская комиссия очень эффективно, очень неформально.