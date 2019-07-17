Валентина Матвиенко на VI Форуме регионов: «Мы не «поговорить», мы за то, чтобы чего-то добиться»

Новости Беларуси. Не вместо, а вместе – это унифицированный посыл всех форумов регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особенности шестого – углубление гуманитарных связей, создание региональных кластеров, увеличение туристического потока. Лучшей союзной площадки пока просто нет.