«Всегда в центре внимания должен быть человек»: ключевые темы второго дня VI Форума регионов Беларуси и России

Новости Беларуси. Центром важных для Беларуси и России событий в эти дни стал Санкт-Петербург. Город на Неве принимает VI Форум регионов двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко и Владимир Путин посетили Валаамский монастырь 18 июля в пленарном заседании, как ожидается, примут участие президенты. Ну а 17-го Александр Лукашенко и Владимир Путин провели неформальную встречу и посетили Валаамский монастырь, место паломничества для тысяч людей. Репортаж корреспондента Евгения Пустового в видеоматериале.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства:

Не должно быть противопоставления, во-первых. Во-вторых, они настолько все сливаются, что отделить одно от другого невозможно. Как можно развивать науку, если нет личных (гуманитарных то бишь) контактов между учеными? Как можно развивать технологии новые, если между инженерами, между изобретателями нет контактов? А потом, существует ведь такая закономерность, что высокие технологии, научные изобретения носят международный характер. Они сейчас в ограниченных национальных рамках развиваться плодотворно не могут.

Расстояние в тысячи километров между регионами форум сокращает на дистанцию рукопожатия между губернаторами. Торговые связи объединяют Беларусь с 70 субъектами России. Большая часть из них сотрудничает с Брестской областью. На этом форуме новые соглашения должны укрепить традиционные связи с Московской, Иркутской и Ленинградской областями. Следующая встреча – на праздновании тысячелетия Бреста.

Анатолий Лис, председатель Брестского облисполкома:

Экономический потенциал, если брать Брестской области с Российской Федерацией, за прошлый год составил 2,1 миллиарда долларов. В этом году за пять месяцев он составил уже более 800 миллионов долларов США. Естественно, что мы больше продаем, чем покупаем. Но это так и должно быть, потому что у нас экспортоориентированная область. Поэтому я думаю, что этот форум даст еще один толчок для того, чтобы более тесно сотрудничать с регионами Российский Федерации.

От форума до форума товарооборот увеличивается: пятый в Могилеве вообще поднял планку в два раза, но эти цифры могли бы быть лучше. И причина не только в разном понимании интеграции в столицах. В регионах надо решать провинциальные болезни. Из-за регионального протекционизма не видят даже пользы от инновационного сотрудничества.

Сергей Рахманов, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Нужно усилить аналитику. Нужно отойти от общего рассмотрения к деталям, хорошему анализу. Поэтому то, что мы сейчас делаем в рамках экспертной сессии, шаг в этом направлении. То есть мы, безусловно, собрали специалистов, которые уже знают, что делать, у них есть хороший опыт и с российской, и с белорусской стороны. Мы обменяемся своими знаниями, опытом. Я думаю, выработаем какие-то подходы, которые позволят помочь в решении этих проблем, которые известны. Мы говорим об интеграции, мы все едины в этом. Но очень важны механизмы, как это делать.

В интеграции нелегкий период – кулуарные темы звучат с высоких трибун Таврического дворца и из уст высоких чиновников. Если у российских функционеров ностальгия по советскому прошлому и амбиции евразийского масштаба, ты белорусская позиция – работа ради людей, а не идей.

Валерий Мицкевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Много дискуссий в средствах массовой информации, в интернете происходило по совершенно разным вопросам, потому что в договоре о Союзном государстве, конечно, очень много позиций имеется. Соответственно есть, о чем поговорить. Я думаю, что дискуссия может быть острой.

Сначала надо наполнить конкретными делами экономическую интеграцию двойки, потом уже ЕАЭС. Пока «пятерку» ставить рано. «Отличниками» интеграции могут стать бизнесмены. На пятом форуме в Могилеве договорились о создании общего российско-белорусского совета деловых кругов. В Петербурге – первая такая встреча. В город на Неве собрались все акулы белорусского бизнеса. Мы открыты к работе и для инвестиций.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Словосочетание, которое здесь мы, наверное, очень так выразительно формируем, – «союзный бизнес». Тогда он почувствует, что такое союзная поддержка. Это один важный такой момент. Конечно, есть и другие проблемы, будем обсуждать их. И недобросовестную конкуренцию, и ограничение по госзакупкам, и отсутствие общей промышленной политики. Здесь надо искать возможности, чтобы, даже не имея этой общей промышленной политики, работать сегодня. Поддерживать те сборочные производства, которые, к сожалению, пока, открываясь в Российской Федерации, не попадают под субсидирование, льготные условия, а работают как иностранные предприятия.

Подписано более 10 соглашений – неплохое начало для интеграционного Делового совета. В своих портфелях партнеры увезли контракты на сумму 120 миллионов долларов. Самый весомый у БелАЗа – 50 миллионов. Учитывая большую локализацию с российскими предприятиями, от создания общего двигателя до роботизированных самосвалов, сейчас новый уровень – в сцепке с российскими партнерами наш гигант выходит на рынки третьих стран. Под этот проект даже созданы преференции финансового инструментария.

Петр Пархомчик, генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»:

Соглашение будет регулировать вопросы, связанные с продвижением нашего продукта, скажем, в страны третьего мира. Главный «удар» мы пытаемся нанести в странах Латинской Америки, Африки, Юго-Восточной Азии. Притом это не просто финансирование, это дешевые деньги, которые позволят нам производить и продавать конкурентоспособный продукт.

Гигантский БелАЗ смог быстрее вместе вырулить на новый уровень интеграционной кооперации. А вот более мелкие предприятия пока плетутся в хвосте. Продукцию хозяйства Николая Радомана знают и любят в России так, что даже копируют и подделывают. А вот вместе работать – пока никак.

Николай Радоман, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Процесс слияния двух форм собственности – это очень сложно, это требует государственного решения и принятия каких-то нормативных актов. Но я думаю, что в будущем (это дело будущего), что со временем под каким-то брендом надо идти. Потому что это не только российская будет завязываться дружба именно по реализации нашей продукции в России. Мы не должны быть конкурентами, мы должны дополнять друг друга, а выходить уже на третьи страны.

Белорусы и россияне вместе в космосе. Да, у нас лишь спутники, в России – целые группировки зондирования. Управляют которыми чипы из Беларуси.

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:

Наши разработки по многим параметрам превосходят российские. Мы делаем уникальные. Допустим, тот же наш «Интеграл» делает уникальные микросхемы для космических кораблей, защищенные микросхемы. Наша Академия наук делает вместе с другими предприятиями разработки в области оптики, в области математики распознавания образов. И здесь мы тоже, скажем, на передовых позициях. Потом, конечно, биотехнологии. У нас, например, рассматривается вопрос «Стволовые клетки-2» – это лечение новых заболеваний на уровне стволовых клеток, это самая современная сфера медицины. Это ДНК-диагностика, то есть выстраивание прогнозов как по людям для специальных назначений, так и, естественно, прогнозов различных заболеваний, предрасположенности заболеваний. Персонифицированная медицина. Валентина Матвиенко на VI Форуме регионов: «Мы не «поговорить», мы за то, чтобы чего-то добиться»

Малые победы есть, впереди еще большие. Региональные форумы принесли уже 1,5 миллиарда долларов для наших бюджетов. Совместное празднование Дня победы – всегда в повестке форума. А в целом рассматриваются самые животрепещущие темы.

Марианна Щеткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы можем обсуждать вопросы, которые касаются развития промышленности, сельского хозяйства, транспорта, но всегда в центре внимания должен быть человек. Людям должно быть удобно жить в наших государствах и не чувствовать каких-то барьеров.