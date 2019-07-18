Прямой эфир

Владимир Путин: «Беларусь, безусловно, является нашим стратегическим, самым близким партнёром»

18 июля 2019 13:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко предлагает снять все проблемные вопросы в отношениях Беларуси и России к 20-летию союзного договора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 18 июля в Санкт-Петербурге прошли переговоры президентов двух государств.

Владимир Путин: «Беларусь, безусловно, является нашим стратегическим, самым близким партнёром»-1
Владимир Путин: «Беларусь, безусловно, является нашим стратегическим, самым близким партнёром»-2

Владимир Путин, президент России:
Беларусь, безусловно, является нашим стратегическим, самым близким партнером, союзником. Мы работаем по всем направлениям: в сфере безопасности, в сфере военного дела, в оборонке, в экономике. У нас растет постоянно товарооборот, что не может не радовать.

Россия является крупнейшим инвестором в экономику Беларуси: почти 4 миллиарда долларов накопленных прямых инвестиций. Есть вопросы, которые всегда в рамках такой большой совместной работы возникают. Надеюсь, что и сегодняшняя встреча пройдет на пользу для того, чтобы двигаться дальше.

Александр Лукашенко предлагает к 20-летию союзного договора снять все проблемные вопросы в отношениях Беларуси и России

Владимир Путин: «Беларусь, безусловно, является нашим стратегическим, самым близким партнёром»-4
Владимир Путин: «Беларусь, безусловно, является нашим стратегическим, самым близким партнёром»-5
# Беларусь-Россия # Владимир Путин

Другие новости рубрики

Все новости
Валентина Матвиенко на VI Форуме регионов: «Мы не «поговорить», мы за то, чтобы чего-то добиться»
17 июля 2019 20:57

Валентина Матвиенко на VI Форуме регионов: «Мы не «поговорить», мы за то, чтобы чего-то добиться»

Александр Лукашенко и Владимир Путин прибыли в Спасо-Преображенский Валаамский монастырь
17 июля 2019 13:32

Александр Лукашенко и Владимир Путин прибыли в Спасо-Преображенский Валаамский монастырь

Александр Лукашенко и Владимир Путин примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России
17 июля 2019 06:57

Александр Лукашенко и Владимир Путин примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России