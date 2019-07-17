Александр Лукашенко и Владимир Путин посетили Валаамский монастырь

Новости Беларуси. Центром важных для Беларуси и России событий в эти дни стал Санкт-Петербург. Город на Неве принимает VI Форум регионов двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

18 июля в пленарном заседании, как ожидается, примут участие президенты. Ну а 17-го Александр Лукашенко и Владимир Путин провели неформальную встречу и посетили Валаамский монастырь, место паломничества для тысяч людей.

Репортаж корреспондента Евгения Пустового в видеоматериале.

День интеграции начался с марафона перелетов. Утром белорусский борт номер один приземлился в Пулково, а затем наш Президент в сопровождении российского коллеги поднялся на вертолете. Конечная точка – Валаам.

По легенде Крест на некогда безжизненном острове поставил лично Андрей Первозванный. Это предание, а вот уже летопись точно свидетельствует об основателях Сергие и Германе.

Александр Лукашенко вместе с Владимиром Путиным сегодня почтили святых. Экскурсию для белорусского лидера провел лично президент России. Здесь он бывает ежегодно.

Александр Лукашенко совместную поездку на Валаам анонсировал в дни проведения Европейских игр.

Сегодня православная церковь вспоминает последнего императора России. Пока историки спорят о противоречивом периоде в истории тогда нашего общего государства, понятно одно: государь пожертвовал ради своего народа.

Создание благоприятных условий для интеграции – тема встречи нынешних лидеров. Можно сказать историческая, но ни в коем разе не келейная.

Валаам – это старейший остров-монастырь с полусотней скитов. Президенты посетили и Свято-Владимирский. Киевский князь полностью изменил ход истории восточных славян.