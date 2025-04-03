Прямой эфир

Медведев о пошлинах США: сесть на берегу и ждать труп ЕС

03 апреля 2025 13:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что новые американские пошлины приведут к краху экономики Евросоюза. Об этом пишет РИА Новости.

«Не стоит суетиться. По бессмертному совету Лао Цзы стоит присесть на берегу и ждать, когда мимо нас проплывет труп врага. Разлагающийся труп экономики Евросоюза», – написал он.

Медведев о пошлинах США: сесть на берегу и ждать труп ЕС-1

Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп ввел взаимные пошлины в 10%, индивидуально рассчитанные для стран, исключив из списка Россию и Беларусь.

Трамп полагает, что эти меры укрепят экономическую независимость США и помогут снизить государственный долг. При этом министр финансов Скотт Бессент предупредил, что ответные меры могут усилить торговую напряженность.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Латвия обяжет граждан третьих стран предоставлять личные данные при въезде в республику
03 апреля 2025 13:38

Латвия обяжет граждан третьих стран предоставлять личные данные при въезде в республику

Глава НАТО: Украина будет воевать столько, сколько необходимо
03 апреля 2025 12:42

Глава НАТО: Украина будет воевать столько, сколько необходимо

Кот тайно приплыл из Стамбула в Новороссийск и живёт в порту
03 апреля 2025 11:31

Кот тайно приплыл из Стамбула в Новороссийск и живёт в порту