Медведев о пошлинах США: сесть на берегу и ждать труп ЕС

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что новые американские пошлины приведут к краху экономики Евросоюза. Об этом пишет РИА Новости.

«Не стоит суетиться. По бессмертному совету Лао Цзы стоит присесть на берегу и ждать, когда мимо нас проплывет труп врага. Разлагающийся труп экономики Евросоюза», – написал он.