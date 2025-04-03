Медведев о пошлинах США: сесть на берегу и ждать труп ЕС

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что новые американские пошлины приведут к краху экономики Евросоюза. Об этом пишет РИА Новости.
«Не стоит суетиться. По бессмертному совету Лао Цзы стоит присесть на берегу и ждать, когда мимо нас проплывет труп врага. Разлагающийся труп экономики Евросоюза», – написал он.
Президент США Дональд Трамп ввел взаимные пошлины в 10%, индивидуально рассчитанные для стран, исключив из списка Россию и Беларусь.
Трамп полагает, что эти меры укрепят экономическую независимость США и помогут снизить государственный долг. При этом министр финансов Скотт Бессент предупредил, что ответные меры могут усилить торговую напряженность.