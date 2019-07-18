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Отмена роуминга между Беларусью и Россией. Когда будет принято долгожданное решение?

18 июля 2019 17:26
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Новости Беларуси. В Санкт-Петербурге завершил работу VI форум регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Центральным событием этого дня стало пленарное заседание.

Отмена роуминга между Беларусью и Россией. Когда будет принято долгожданное решение?-1

Журналисты на брифинге спикеров напомнили тему, которую уже давно обсуждают. Отмена роуминга.

Отмена роуминга между Беларусью и Россией. Когда будет принято долгожданное решение?-4

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации:
Конечно, взять и росчерком пера отменить роуминг – это значит поставить эти компании, которые оказывают услуги связи, в тяжелое экономическое положение. Мы в этом не заинтересованы. Поэтому шли расчеты, шла доработка, согласование. Мы считаем, что до конца этого года возможно принятие решения.   

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# Беларусь-Россия # общество # Валентина Матвиенко # Фотофакт

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