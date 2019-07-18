Отмена роуминга между Беларусью и Россией. Когда будет принято долгожданное решение?

Новости Беларуси. В Санкт-Петербурге завершил работу VI форум регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Центральным событием этого дня стало пленарное заседание.
Новости Беларуси. В Санкт-Петербурге завершил работу VI форум регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Центральным событием этого дня стало пленарное заседание.
Журналисты на брифинге спикеров напомнили тему, которую уже давно обсуждают. Отмена роуминга.
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации:
Конечно, взять и росчерком пера отменить роуминг – это значит поставить эти компании, которые оказывают услуги связи, в тяжелое экономическое положение. Мы в этом не заинтересованы. Поэтому шли расчеты, шла доработка, согласование. Мы считаем, что до конца этого года возможно принятие решения.
Александр Лукашенко предлагает к 20-летию союзного договора снять все проблемные вопросы в отношениях Беларуси и России
Владимир Путин: «Беларусь, безусловно, является нашим стратегическим, самым близким партнёром»