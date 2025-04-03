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В Беларуси приступили к севу сахарной свёклы и рапса

03 апреля 2025 13:51
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В Беларуси приступили к севу сахарной свеклы и рапса. Под сладкий корнеплод в Минской области отведено 40 тысяч гектаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Что касается ранних зерновых и зернобобовых, остались считаные гектары. Также в регионе активно готовятся к кормозаготовительному сезону, ремонтируют технику. По прогнозам, зеленая страда в 2025 году стартует раньше обычного.

Репортаж с полей Столбцовского района в материале Екатерины Ковальчук.

В Беларуси приступили к севу сахарной свёклы и рапса-2

Дмитрий Сагайдакевич почти 30 лет в профессии. Может выполнять различные виды сельхозработ: вспашка, подкормка, закрытие влаги. Например, сейчас задействован на севе однолетних трав. Тщательно проходит каждый гектар. Ведь это продовольственная безопасность.

В Беларуси приступили к севу сахарной свёклы и рапса-4

Дмитрий Сагайдакевич, механизатор сельхозпредприятия «Агронеманский»:
Я получил новый трактор в этом году, но мы еще не прошли обкатку. Я думаю, закончим сев и задействуем его уже. В нашей работе главное что? Хорошо относиться к технике, смотреть, вовремя смазать. Естественно, внимательность.

С ранними яровыми зерновыми и зернобобовыми в хозяйстве «Агронеманский» уже закончили. Посеяли 560 гектаров. Сейчас все внимание подготовке почвы. Эта зона ответственности Виктора Семенько. В помощь новый культиватор, который способен за раз обработать 10 метров земли. И выполнять несколько задач одновременно.

В Беларуси приступили к севу сахарной свёклы и рапса-6

Виктор Семенько, механизатор сельхозпредприятия «Агронеманский»:
У нас раньше были агрегаты по шесть метров – это очень маленький захват. Надо было два раза сделать круг. И тут сразу комбинировано все получается, почву равняем и все, сразу можно сеять.

Подробности в видео.

# Посевная кампания

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