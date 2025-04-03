Зеленский заявил, что прекращение огня возможно в ближайшие недели или месяцы

По словам лидера Украины Владимира Зеленского, заключение соглашения о полном прекращении огня возможно в течение ближайших недель или месяцев. Об этом пишет ТАСС.
«Я думаю, это возможно сделать максимально [скоро], в ближайшие недели, может быть, месяцы. Может быть по-разному», – сказал он.
18 марта российский и американский лидер обсуждали ситуацию в Украине, согласовав 30-дневную приостановку ударов по объектам энергетической инфраструктуры и начало переговоров о перемирии.
В Кремле подчеркнули, что главным условием является прекращение оказания Киеву иностранной военной помощи.