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Зеленский заявил, что прекращение огня возможно в ближайшие недели или месяцы

03 апреля 2025 13:58
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По словам лидера Украины Владимира Зеленского, заключение соглашения о полном прекращении огня возможно в течение ближайших недель или месяцев. Об этом пишет ТАСС.

«Я думаю, это возможно сделать максимально [скоро], в ближайшие недели, может быть, месяцы. Может быть по-разному», – сказал он.

Зеленский заявил, что прекращение огня возможно в ближайшие недели или месяцы-1

Фото: pinterest

18 марта российский и американский лидер обсуждали ситуацию в Украине, согласовав 30-дневную приостановку ударов по объектам энергетической инфраструктуры и начало переговоров о перемирии.

В Кремле подчеркнули, что главным условием является прекращение оказания Киеву иностранной военной помощи.

# Международная политика

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