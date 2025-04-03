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Белорусские спасатели оказывают помощь пострадавшим в Мьянме

03 апреля 2025 13:47
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Белорусские спасатели, кинологи и медики продолжают работать в пострадавшей от мощного землетрясения Мьянме. Последствия природного катаклизма ликвидируют круглосуточно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские спасатели оказывают помощь пострадавшим в Мьянме-2

Поисками выживших миссия наших специалистов не ограничивается: помощь оказывают всем, кто в этом нуждается. Так, к нашим медикам обратились местные жители: мальчик повредил ногу, упав с мопеда. Специалисты обработали рану и доставили ребенка в госпиталь МЧС России. Помощь медиков потребовалась и на месте проведения аварийно-спасательных работ. Двое местных спасателей получили травмы, когда разбирали завалы. Напомним, в Мандалае сейчас находятся три работника центра медицинского обеспечения спецотряда «ЗУБР». Один из них дежурит в базовом лагере, двое других входят в состав поисково-спасательных команд.

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# МЧС Республики Беларусь # Землетрясение # Беларусь-Мьянма

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