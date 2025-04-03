Масштабная акция по ремонту дорог стартовала в Минской области

В Минской области стартовала масштабная акция по ремонту дорог. Марафон приурочен к Году благоустройства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Смолевичском районе работы идут ежедневно. Сейчас дорожники занимаются грейдированием. Устраняют ямочность на дорогах, в том числе вблизи жилых домов. На 2025 год в районе запланировано обновить около 50 тысяч квадратных метров гравийного и грунтового покрытия. Это почти 30 километров. Также в Смолевичах недавно приступили к восстановлению улично-дорожной разметки. В том числе на 75 пешеходных переходах. Ремонт проведут и на селе.

Наталья Никитина, заместитель директора Смолевичского ЖКХ:

Заасфальтировать в этом году мы планируем около 7 километров дорог. 3,5 километра в городе Смолевичи и 3,5 километра в агрогородке Заболотье. Проводим работы по подсыпке проблемных участков дороги улицы Дружной в городе Смолевичи. Сначала грейдируем и потом подсыпаем песчано-гравийной смесью.

В рамках акции по благоустройству пройдут субботние марафоны по наведению порядка на земле. К ним будут привлечены работники ЖКХ, дорожные службы, сельхозорганизации, градообразующие и крупные предприятия центрального региона. В планах – работы по восстановлению дорожного покрытия после зимы, высадка деревьев и кустарников. За месяц в марафоне примут участие более полутысячи человек.