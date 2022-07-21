Лукашенко: «Я опасаюсь, что вы завтра нанесёте ядерный удар по какой-то из мировых держав»

Алена Сырова, политический обозреватель: Санкции… Введены они были год назад под предлогом якобы незаконной посадки борта Ryanair в Минске. Хотя, как справедливо заметил в своем вопросе Ламброскини, отчет о том эпизоде ICAO опубликовала только на днях.

Новости Беларуси. Роль Беларуси в российской спецоперации, сколько еще у власти будет Александр Лукашенко и как белорусский лидер относится к тому, что его называют диктатором? Президент Беларуси дал интервью крупнейшему информационному агентству «Франс Пресс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворец Независимости приехал заместитель директора и главред бюро информагентства в Москве Антуан Ламброскини. Среди интересующих вопросов были и провокационного характера, но Александра Лукашенко этим не удивить.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы же еще оснований для этого… Вы на второй день все в один голос, начиная от Макрона и заканчивая Меркель, по указке Вашингтона вы начали кричать: все, преступники, такие-сякие. Вы еще фактов на столе не имели.

Антуан Ламброскини, заместитель директора и главный редактор бюро информагентства «Франс Пресс» в Москве:

Может, просто опасались, что теперь так будет каждый день?

Александр Лукашенко:

Слушайте, я опасаюсь, что вы завтра нанесете ядерный удар по какой-то из мировых держав. Вы ядерная страна. Я опасаюсь. Опасаюсь, что можете и по Беларуси нанести, поскольку у вас есть ядерное оружие.

Антуан Ламброскини:

Правда опасаетесь?

Александр Лукашенко:

Опасаюсь. Но я иду к вам и сотрудничаю, чтобы не было этого. Понимаете?

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