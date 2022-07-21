«Украине никто не даст закончить войну». Лукашенко о несамостоятельности Зеленского в принятии решений

Новости Беларуси. Президент Беларуси дал интервью информационному агентству «Франс Пресс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антуан Ламброскини, заместитель директора и главный редактор бюро информагентства «Франс Пресс» в Москве:

Как вам кажется, как закончится теперь эта война? Александр Лукашенко:

Это все зависит от Украины. Сейчас особенность момента в том, что эту войну можно закончить на более приемлемых условиях для Украины. Но Украине никто не даст закончить войну. Антуан Ламброскини:

Что Украина, по вашему мнению, должна сделать, чтобы закончить эту войну?

Александр Лукашенко:

Сесть за стол переговоров и согласиться, что они не будут угрожать никогда России и не будут иметь на территории Украины то оружие, которое будет угрожать российской территории. Это главное. А денацификация и прочее – это философия, поверьте. Главное – безопасность России. Никогда российская власть, имея эту мощь и богатства России, не отступится от этого. Дайте гарантии. Помогите Киеву. Киев даст эти гарантии, если вы, натовцы и американцы, согласитесь, что с территории Украины никогда не будет угрозы российской территории. Не надо Украине РСЗО, противовоздушная оборона, которая бьет на 200, 300, 500 километров, не надо такие ракеты. Зачем? Украине надо то, чтобы обеспечить мир у себя. А тогда Россия даст гарантии безопасности Украине. Антуан Ламброскини:

Какая Украина? Там еще будут Херсон, Донецк, Луганск?