«Украине никто не даст закончить войну». Лукашенко о несамостоятельности Зеленского в принятии решений

Новости Беларуси. Президент Беларуси дал интервью информационному агентству «Франс Пресс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Президент Беларуси дал интервью информационному агентству «Франс Пресс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Антуан Ламброскини, заместитель директора и главный редактор бюро информагентства «Франс Пресс» в Москве:
Как вам кажется, как закончится теперь эта война?
Александр Лукашенко:
Это все зависит от Украины. Сейчас особенность момента в том, что эту войну можно закончить на более приемлемых условиях для Украины. Но Украине никто не даст закончить войну.
Антуан Ламброскини:
Что Украина, по вашему мнению, должна сделать, чтобы закончить эту войну?
Александр Лукашенко:
Сесть за стол переговоров и согласиться, что они не будут угрожать никогда России и не будут иметь на территории Украины то оружие, которое будет угрожать российской территории. Это главное. А денацификация и прочее – это философия, поверьте. Главное – безопасность России. Никогда российская власть, имея эту мощь и богатства России, не отступится от этого. Дайте гарантии. Помогите Киеву. Киев даст эти гарантии, если вы, натовцы и американцы, согласитесь, что с территории Украины никогда не будет угрозы российской территории. Не надо Украине РСЗО, противовоздушная оборона, которая бьет на 200, 300, 500 километров, не надо такие ракеты. Зачем? Украине надо то, чтобы обеспечить мир у себя. А тогда Россия даст гарантии безопасности Украине.
Антуан Ламброскини:
Какая Украина? Там еще будут Херсон, Донецк, Луганск?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это уже не обсуждается. Об этом можно было говорить в феврале-марте. Понимаете, там живут русские люди, которых гнобили украинцы. А зачем? Я же поляков сейчас не наказываю за ту политику, которую проводит Польша в отношении нас. Я всегда говорю: у нас есть поляки этнические, но это «мои» поляки. Они имеют все права, как и белорусы. Мы их любим, уважаем и ценим. И они себя ведут достойно в основном. Зачем тогда было русский язык запрещать, зачем было внутри Украины проводить ту политику, которую проводили Порошенко, Зеленский? Они же все время изнутри толкали Украину этим самым к войне.
Ну вот вы – полиглот: французским, немецким языками владеете, насколько я знаю, и русский. Но вам же никто не запрещал разговаривать на русском языке и его выучить, а украинцам хотели запретить. Зачем? Там были внутренние причины, чтобы Россия поставила, грубо говоря, Украину на место. Зачем вы оскорбляли власть в России, зачем вы президента Путина оскорбляли. Макрона они ведь так не критиковали, хотя было за что. Когда Байден поднимался по трапу и упал, знаете, у нас в Беларуси никто над этим не смеялся. Всякое бывает. Я понимаю: бежал человек, упал. Не надо было бежать. Но споткнулся и споткнулся. А вы что творили и творите против Путина? Зачем вы его демонизируете, зачем вы его оскорбляете? То есть это тоже нехороший фон. Может, это не причина для операции, но фон нехороший. Главное, что не было гарантий безопасности с территории Украины для России. Потому что вам, натовцам и американцам, нужна была война, и вы делали все до мелочей, чтобы эту ситуацию создать, чтобы подтолкнуть к этому.
«Я мечтал о славянском государстве». Лукашенко о союзе с поляками, словаками и болгарами. Подробнее здесь.