«Я мечтал о славянском государстве». Лукашенко о союзе с поляками, словаками и болгарами
Новости Беларуси. Роль Беларуси в российской спецоперации, сколько еще у власти будет Александр Лукашенко и как белорусский лидер относится к тому, что его называют диктатором? Президент Беларуси дал интервью информационному агентству «Франс Пресс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Дворец Независимости приехал заместитель директора и главред бюро информагентства в Москве Антуан Ламброскини. Среди интересующих вопросов, ожидаемо, были и провокационного характера. Но Александра Лукашенко этим не удивить. Безусловно, интересовался журналист украинской тематикой и какова роль Беларуси во всем происходящем, особенно на фоне распространяемых фейков. Но мы не только говорили, но и на деле показывали: у нас исключительно миротворческая роль. Не в интересах белорусов, чтобы славянский мир увяз в беспросветной пропасти. Это выгодно исключительно коллективному Западу, который Украине подает патроны.
Антуан Ламброскини, заместитель директора и главный редактор бюро информагентства «Франс Пресс» в Москве:
Создается все равно впечатление и в речи Путина, и в событиях последних лет, что он мечтает о каком-то славянском государстве?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это я мечтал о славянском государстве. Они проталкивали идею в свое время русского мира. Русского. Это я всегда с 90-х годов, как вы у нас были, говорил о том, что есть славянские государства. Я видел там и поляков, словаков, болгар и прочих. И мы не должны терять вот эту связь. Да, каждый живет в своем государстве. Но мы славяне. Я об этом говорил. Поэтому Путин ни о каком панславянском государстве не говорил и не мечтал. Это вы уже придумали.