«Я мечтал о славянском государстве». Лукашенко о союзе с поляками, словаками и болгарами

Новости Беларуси. Роль Беларуси в российской спецоперации, сколько еще у власти будет Александр Лукашенко и как белорусский лидер относится к тому, что его называют диктатором? Президент Беларуси дал интервью информационному агентству «Франс Пресс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворец Независимости приехал заместитель директора и главред бюро информагентства в Москве Антуан Ламброскини. Среди интересующих вопросов, ожидаемо, были и провокационного характера. Но Александра Лукашенко этим не удивить. Безусловно, интересовался журналист украинской тематикой и какова роль Беларуси во всем происходящем, особенно на фоне распространяемых фейков. Но мы не только говорили, но и на деле показывали: у нас исключительно миротворческая роль. Не в интересах белорусов, чтобы славянский мир увяз в беспросветной пропасти. Это выгодно исключительно коллективному Западу, который Украине подает патроны.

Антуан Ламброскини, заместитель директора и главный редактор бюро информагентства «Франс Пресс» в Москве:

Создается все равно впечатление и в речи Путина, и в событиях последних лет, что он мечтает о каком-то славянском государстве?