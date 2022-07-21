Президент в интервью «Франс Пресс»: сейчас все говорят «голод», и я согласен

Среди прозвучавших вопросов был и касающийся стиля правления Александра Лукашенко. Антуан Ламброскини спросил у белорусского лидера, как он сам относится к тому, что его называют диктатором и в чем принципиальная разница между диктатурой и той политикой, которая проводится в Беларуси? Ответ Президента явно удивил журналиста.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сейчас все говорят: голод. И я согласен, что мы очень близки от этого барьера. Голод у нас просто стучится. Многие голодают уже. Можно было сказать: не критично. Как не критично, если каждые 10 секунд умирает ребенок в мире? Как не голод? Голод. Будет еще хуже. И я очень жестко сейчас ставлю вопрос, это касается крестьян... Да, всей страны, по уборке урожая. Надо собрать все, надо мобилизоваться, потому что, не дай бог, голод – тогда будет диктатура. И во Франции в том числе, потому что надо народ спасти. Не накормить, а спасти, чтобы люди не умерли. Да, пожалуйста, можете меня за это критиковать, но я это обосновываю тем, чтобы завтра было людям лучше. А не то, что мне хочется диктовать и я тут с ума сошел – сидя в центре Европы в относительно небольшой стране с небольшим населением – чего-то начинаю диктовать и еще душить собственный народ, который проголосовал за меня давным-давно и поддерживает меня до сих пор. Слушайте, ну это дикость полная. Я не такой дикарь, как вы думаете.