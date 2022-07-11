Лазуткин: батальон Калиновского готовили для пиара, красивых репортажей. Но когда фронт посыпался, их бросили на передовую

После разгрома группировки под Лисичанском Украина готовит масштабные мероприятия по мобилизации. Ключевую роль в них играет так называемая тероборона – в ее состав планируют набрать до миллиона человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А пока на фронт бросают резервы, в том числе Интернациональный легион территориальной обороны Украины, в состав которого входила и группа граждан Беларуси. О том, как вербуют в такие иностранные формирования, расскажет Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

Батальон Калиновского отвоевался. Тероборону Киева, к которой он был приписан, бросили в прорыв под Лисичанск, куда собирали все резервы останавливать российские танки. Поскольку люди не были обучены, бывшего командира убили, а бойцы попали в плен. И вот какие вещи они рассказывают на допросах.

Подразделение размещалось в Киеве на территории школы № 40. Обучал нас наш первый командир Волат, затем Кит, который позже стал командиром полка. И позже к нам присоединился украинец, он же возглавил учебную роту. Он ветеран Афганистана, еще за советским беретом, позже был инструктором по выживанию в полку «Азов». Один британец, бывший королевский морпех. Он нас обучал тактике малых групп, а именно уходу из-под огня на открытой местности и в городской местности. Он позже погиб в Северодонецке.

Андрей Лазуткин:

Далее он говорит о том, как вербовали в батальон. По задумке, основу должны были составить белорусы не только из Польши, но вообще из западной диаспоры. Примерно по такому принципу формировали батальон «Айдар», потому что диаспора – это деньги, это финансирование. Но главное – туда набирали белорусов, которые оказались в Украине после наших протестов, брали деньги от фондов и выезжали через волонтеров. Им сначала помогли устроиться, а потом все они попали на оперативный учет в СБУ. А с февраля СБУ начали шантажом, под угрозой депортации в Беларусь вербовать их в Вооруженные силы Украины. На многих здесь заведены уголовные дела, конкретно на этого по статье 342. И получается, выехать из Украины ты свободно не можешь, ты в розыске, а тебя могут легко выбросить из страны. Понятно, что такие люди будут воевать плохо, даже если их куда-то направить.

Нас отправили останавливать танки. Большинство из нас при этом из гранатометов ни разу не стреляли. Был наш отряд плюс еще отряд грузинов, они в качестве группы эвакуации. Нам сказали, что наша задача – не дать российским войскам отрезать ЗСУ в Лисичанске. Пока они будут отступать, мы будем одними из тех, кто прикрывает коридор. Андрей Лазуткин:

То есть их бросили на самый тяжелый участок фронта с неадекватной подготовкой и оружием, которым мало кто умел пользоваться. Но сегодня это тактика ВСУ. Вся тероборона, к которой относится и этот батальон, неважно, свои в теробороне или иностранные граждане, – это расходный материал. Их бросают на смерть и увечья и при этом берегут кадровый состав ВСУ, то есть нормально обученных бойцов и офицеров. Вот что «калиновцы» рассказывают про свой последний бой.

В этот момент там началась стрельба, где они примерно находились. Стрельба, крики. Мы там остались сидеть, понимать, что там случилось, потому что не было понятно, думали изначально, что там, возможно, украинские военнослужащие находятся и между собой перестрелка началась, потому что такое, судя по разговорам, часто случалось. Между собой устраивали перестрелки, и они длились чуть ли не по полчаса, пока они не понимали, что стреляют друг в друга.

Андрей Лазуткин:

То есть они даже на линии фронта попадают друг по другу, а мы удивляемся, зачем они ударили по вокзалу в Краматорске и убили 50 человек. Или как своей артиллерией разворотили Киевскую область, а потом выдали трупы с осколочными ранениями за русский геноцид. Но давайте послушаем, как этот боец оказался в Украине.

Два раза задерживали за протестную деятельность и сказали, что если и дальше, то будет уголовная ответственность. Поэтому уехал, покинул страну. Также посоветовали мне обратиться в Украинский дом в Чернигове, они помогали беженцам. Все белорусы, которые приезжали, обращались туда, им там оказывали помощь. Мне предоставили четыре недели жилья в хостеле в центре Киева. Андрей Лазуткин:

То есть парня купили задешево, дали пожить в центре Киева бесплатно. И вот за это вы готовы что, умирать и убивать русских или бывших граждан Украины? И самое интересное, наши протесты же были против насилия. Белый флаг, цветы, женские цепи. И чем закончили эти люди? Участием в войне, у многих уже кровь на руках, причем, наверно, думали, их будут держать в Киеве и только показывать на камеру, мол, вот белорусы тоже за нас. Но сегодня фронт разваливается, и все эти декоративные войска бросили под Лисичанск на убой. При этом западные СМИ сообщают, что ВСУ не хватает не то что оружия, но даже обмундирования. Хотя деньги выделяют, в том числе и на этих героев, которые сами себе покупают бронежилеты, ботинки, каски. В первом видео человек говорил о том, что их готовили инструкторы-белорусы из «Азова». Вы помните, что «Азов» сдался в плен в Мариуполе. Сдавались они вместе с морской пехотой и частями Нацгвардии МВД. И вот что пленные офицеры других частей ВСУ рассказывают об «азовцах», с которыми сидели вместе на «Азовстали».

То есть я понимаю, что я приду, я офицер, сейчас солдату какому-то не понравлюсь, они меня начнут на бой вызывать, еще что-то. Зачем мне это надо? У них там когда разногласия, то каждый имеет право каждого вызвать на поединок. Они не понимают, что они военнослужащие. Я спрашиваю у парня: «Ты из какого подразделения?» Он говорит: «Я со второй сотни». Я говорю: «Нет, подразделение». Он говорит: «В смысле?» Я говорю: «Отделение, взвод, рота, батальон, это подразделение называете». Они не знают. Они свое подразделение то полком, то батальоном называют. Не такая вообще структура. Они и не полк, и не батальон. Андрей Лазуткин:

Чему эти люди, которые друг друга вызывают на поединок и не имеют даже понятия о субординации, могли научить батальон Калиновского? А самое главное – это деньги. Если у всех этих батальонов отдельные каналы финансирования, неважно, что там, коммерция, захваты предприятий, охранные услуги, заказные убийства, помощь от западных правых движений, то они и не будут работать в одной связке с ВСУ. Зачем? Все, что надо, они себе и так купят. И вот на основе армии Украины создали непонятно что. Это действительно фанатики, которых готовили не к боевым действиям, а лепили из них что-то типа секты, фашистской партии, военизированной оппозиции внутри государства.

Но там есть и люди поумнее. Вот, например, батальону Калиновского подарили внедорожник. Подробности в видеоматериале. И пока остальные будут лежать в земле или сидеть в плену, на нем кто-то будет ездить по Киеву. Машина хорошая, явно не для фронтовых дорог, можно и подвеску испортить. А еще в этом батальоне не только мальчики, но и девочки. Тоже поехали бороться с Россией, но, боюсь, девочкам там нашли другое применение.

Добры дзень, як ужо было прадстаўлена, мяне клічуць Крысціна. Мой пазыўны Чабор. Я афіцыйны спікер палка Каліноўскага. У сённяшнім выпуску мы раскажам пра фармат і перыядычнасць прэс-рэлізаў, а таксама раскрыем базавую інфармацыю пра ўмовы праходжання службы для беларускіх добраахвотнікаў у палку Каліноўскага.