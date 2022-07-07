«Это сенсация». Андрей Савиных рассказал о правовом парадоксе на сессии ОБСЕ

Новости Беларуси. Вопреки базовым принципам и обязательствам. XXIX сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ прошла без участия делегаций Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом площадка, призванная обеспечивать открытый и равноправный диалог, скатилась к однобокому подходу в обсуждении ключевых вопросов повестки.

Итогом летней сессии ОБСЕ стало принятие Бирмингемской декларации, которую наша страна не признает. Ситуацию прокомментировал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей.

Андрей Савиных отметил важный правовой парадокс. Согласно принятым накануне резолюциям, Беларусь считают государством-пособником агрессора и участником международного вооруженного конфликта в Украине. Что, в свою очередь, противоречит официальному отчету миссии экспертов ОБСЕ от 13 апреля 2022 года. Согласно докладу, наша страна не считается стороной вышеупомянутого конфликта, как и государства-участницы НАТО, которые поставляют в Украину оружие. Однако новоиспеченные Бирмингемские декларации ставят экспертные выводы под сомнение.

Андрей Савиных, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Правовая логика и принцип общеобязательности правовых заключений, который, кстати сказать, четко прослеживается в заключениях доклада миссии ОБСЕ, оставляет нам только один подход: если Беларусь является участником конфликта, то это означает что Парламентская ассамблея ОБСЕ считает участниками конфликта и страны, которые поставляют в Украину оружие. Это сенсация. Летняя сессия по ОБСЕ создала документ, который на основании правовой логики признает участниками конфликта США, Германию, Францию, Польшу и все страны, поставляющие оружие. Любопытный правовой парадокс. Каковы будут последствия этого феноменального по своей глупости события, сейчас сложно сказать. Оно уже произошло. Исправить ничего не возможно. Возможно, получится заболтать или отвлечь внимание. По какому сценарию будет развиваться ситуация – покажет будущее.