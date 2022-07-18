Андрей Лазуткин: «Похоже, готовится большая операция в направлении Киева»

После взятия укрепрайона в Лисичанске темпы продвижения российской армии замедлились. Украинская сторона называет это оперативной паузой, а западные специалисты считают, что происходит перегруппировка перед масштабным наступлением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, какое продолжение боевых действий ожидает Украину, расскажет Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

Россия продолжает наступление на линии Славянск – Краматорск. Пока нет признаков его остановки. Хотя были версии, что Россия встанет на границах Луганской области, заняв оборудованные укрепрайоны ВСУ. Какие заявления при этом делает Путин?

Владимир Путин, президент России:

Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Что здесь скажешь, пусть попробуют. Мы уже много раз слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все к этому идет. Но все должны знать, что мы по большому счету всерьез пока еще ничего и не начинали. При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров. Но те, кто отказываются, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться.

Андрей Лазуткин:

Здесь сразу несколько сигналов для Зеленского. По тексту Путин приглашает Украину на переговоры, но дает понять, что, если переговоров не будет, будет война до последнего украинца. На это у России тоже есть ответ. И, похоже, готовится большая операция в направлении Киева. Поэтому Путин и говорит: мы еще ничего не начинали в Украине. То есть вне пределов Луганской и Донецкой областей, в границах которых признаны ДНР, ЛНР. Кроме того, мы видели, как первый замглавы администрации Кириенко посещал Харьковскую область. Там создана военно-гражданская администрация, хотя Россия контролирует только 20 % территории. Видимо, Кириенко оказался там не просто так – в сфере интересов будет и Харьков. Как и изоляция Украины от Черного моря – для России это вопрос безопасности. В черноморских портах не должно быть натовских баз и кораблей, а под Харьковом и Днепропетровском не должно быть ракет, подлетное время которых до Москвы – порядка 7-10 минут. Путин называл эти города и цифры прошлым летом, когда говорил о «красных линиях». То есть как минимум эту буферную зону обеспечат. Но вопрос, какой ценой. А что же говорят наши деятели?

Адзіны шлях у гэтай вайне – гэта быць супраць агрэсараў і быць гатовымі змагацца з імі на баку Украіны ў складзе беларускага нацыянальнага вызвольнага руху. Андрей Лазуткин:

Вступайте в украинские формирования и боритесь с агрессором. Но если Латушко к такому призывает, хорошо бы самому показать пример, а не сидеть в Польше с отекшим лицом. Но он не один такой. Вся американская сеть работает, чтобы показать именно военную солидарность с Украиной.

Вот очень любопытный репортаж британской медиакорпорации из подвала (или базы), где тренируют иностранных наемников. Это так называемый иностранный легион теробороны, он размещен в Киеве, и говорят, что легионеров там сотни. Командир группы на плохом английском, видно, это украинец, говорит: «Вы здесь, чтобы драться за Украину и убивать русских вашей винтовкой». Ну и вот их контингент: Колумбия, Перу.

А вот этот человек – китаец. Он разворачивает флаг Тайваня и говорит, что борется за независимость Тайваня от КНР так же, как Украина борется за свою независимость от русских. Про Китай западный зритель знает больше, чем про нас, и ему объясняют буквально на пальцах, что происходит.

Андрей Лазуткин:

Может ли быть совпадением, что в украинском подвале оказался парень из Тайваня, которого случайно снял британский телеканал, да еще с флагом? Конечно, нет. Это демонстрация. США собирают туда все людские резервы точно так же, как собирают оружие по всему миру. И всякие Латушки и его друзья выполняют их заказ. Потому что для победы нужны люди с подготовкой, а не резервисты, которых ловят по домам, полям и магазинам. Но если посмотреть на состав наемников, то в пятерке стран – Польша, Румыния, Канада и Британия, а потом Грузия. И, скорее всего, поляки и румыны – не просто добровольцы, а кадровые сотрудники силовых структур, которые там находятся по приказу. Это объясняет их большое количество, потому что, по данным Минобороны РФ, от Польши сегодня воюет 1 000 человек, а от Румынии – больше 260. Это очень много, по факту это военные НАТО в командировке. Есть там, конечно, и всякая экзотика, например, настоящий моджахед, которого, видимо, американцы увезли на крыле самолета. Вот он рассказывает, что раньше был снайпером, а теперь стал командиром взвода.

Андрей Лазуткин:

Но практика показывает, что обычно наемники – это не туристы, а сотрудники частных военных компаний. И приезжают они не поодиночке, а группой для решения каких-то узких задач. Например, для обслуживания и ремонта западной техники, ведения технической разведки, обучения личного состава и иных сложных вещей.

Вот видео, которое больше похоже на правду. Это тоже британские инструкторы, и учат они самым простым вещам: как заряжать автомат и досылать патрон. Скорее всего, их клиенты – тероборона без подготовки, которую набирают с улицы и которую просто некому учить с нуля. Вот за это наемникам и платят деньги. А если вы просто дурачок из Беларуси, ну вас покормят и дадут старый югославский автомат, как этим на видео. А платить, как американским и британским спецам, вам никто не будет. Но у вас другая задача. Если вы ничего не умеете, надо обеспечить медийную поддержку, пропаганду.

Сябры белорусы! Буду говорить по-русски, чтобы нас слышал и наш враг, и наш собрат. Сегодня при теробороне «Азова» создана белорусская рота. Каждый белорус, кто имеет желание плечом к плечу бороться с украинцами за общие идеалы свободы и ценности суверенитета, призываем вас присоединяться к нам.

Андрей Лазуткин:

У американцев две проблемы – это общество в России, которое поддерживает спецоперацию, и ситуация в Беларуси, где не удалось создать антироссийское и антивоенное движение. И надо изо всех сил показывать, что такие настроения есть, в том числе и в самой России. Поэтому нам подсвечивали батальон Калиновского, а русским – вот этих деятелей на видео. Только наши сидят в Киеве, а эти изображают партизанское движение в России.

А если посмотреть, что рассказывает украинское ТВ, то это напоминает такую Германию 1945 года. Все понимают, что на фронте проблемы, но ждут чудо-оружие, которое переломит ход войны. В роли такого чудо-оружия выступают американские установки HIMARS (это примерный аналог РСЗО «Смерч», но с большей дальностью). Вот о нем и идут репортажи украинского ТВ.