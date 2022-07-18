Андрей Лазуткин: «Похоже, готовится большая операция в направлении Киева»
После взятия укрепрайона в Лисичанске темпы продвижения российской армии замедлились. Украинская сторона называет это оперативной паузой, а западные специалисты считают, что происходит перегруппировка перед масштабным наступлением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О том, какое продолжение боевых действий ожидает Украину, расскажет Андрей Лазуткин.
Андрей Лазуткин, политолог:
Россия продолжает наступление на линии Славянск – Краматорск. Пока нет признаков его остановки. Хотя были версии, что Россия встанет на границах Луганской области, заняв оборудованные укрепрайоны ВСУ.
Какие заявления при этом делает Путин?
Владимир Путин, президент России:
Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Что здесь скажешь, пусть попробуют. Мы уже много раз слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все к этому идет. Но все должны знать, что мы по большому счету всерьез пока еще ничего и не начинали. При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров. Но те, кто отказываются, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться.
Андрей Лазуткин:
Здесь сразу несколько сигналов для Зеленского. По тексту Путин приглашает Украину на переговоры, но дает понять, что, если переговоров не будет, будет война до последнего украинца. На это у России тоже есть ответ. И, похоже, готовится большая операция в направлении Киева. Поэтому Путин и говорит: мы еще ничего не начинали в Украине. То есть вне пределов Луганской и Донецкой областей, в границах которых признаны ДНР, ЛНР.
Кроме того, мы видели, как первый замглавы администрации Кириенко посещал Харьковскую область. Там создана военно-гражданская администрация, хотя Россия контролирует только 20 % территории. Видимо, Кириенко оказался там не просто так – в сфере интересов будет и Харьков. Как и изоляция Украины от Черного моря – для России это вопрос безопасности. В черноморских портах не должно быть натовских баз и кораблей, а под Харьковом и Днепропетровском не должно быть ракет, подлетное время которых до Москвы – порядка 7-10 минут. Путин называл эти города и цифры прошлым летом, когда говорил о «красных линиях». То есть как минимум эту буферную зону обеспечат. Но вопрос, какой ценой.
А что же говорят наши деятели?
Адзіны шлях у гэтай вайне – гэта быць супраць агрэсараў і быць гатовымі змагацца з імі на баку Украіны ў складзе беларускага нацыянальнага вызвольнага руху.
Андрей Лазуткин:
Вступайте в украинские формирования и боритесь с агрессором. Но если Латушко к такому призывает, хорошо бы самому показать пример, а не сидеть в Польше с отекшим лицом. Но он не один такой. Вся американская сеть работает, чтобы показать именно военную солидарность с Украиной.
Вот очень любопытный репортаж британской медиакорпорации из подвала (или базы), где тренируют иностранных наемников. Это так называемый иностранный легион теробороны, он размещен в Киеве, и говорят, что легионеров там сотни. Командир группы на плохом английском, видно, это украинец, говорит: «Вы здесь, чтобы драться за Украину и убивать русских вашей винтовкой». Ну и вот их контингент: Колумбия, Перу.
А вот этот человек – китаец. Он разворачивает флаг Тайваня и говорит, что борется за независимость Тайваня от КНР так же, как Украина борется за свою независимость от русских. Про Китай западный зритель знает больше, чем про нас, и ему объясняют буквально на пальцах, что происходит.
Андрей Лазуткин:
Может ли быть совпадением, что в украинском подвале оказался парень из Тайваня, которого случайно снял британский телеканал, да еще с флагом? Конечно, нет. Это демонстрация. США собирают туда все людские резервы точно так же, как собирают оружие по всему миру. И всякие Латушки и его друзья выполняют их заказ. Потому что для победы нужны люди с подготовкой, а не резервисты, которых ловят по домам, полям и магазинам.
Но если посмотреть на состав наемников, то в пятерке стран – Польша, Румыния, Канада и Британия, а потом Грузия. И, скорее всего, поляки и румыны – не просто добровольцы, а кадровые сотрудники силовых структур, которые там находятся по приказу. Это объясняет их большое количество, потому что, по данным Минобороны РФ, от Польши сегодня воюет 1 000 человек, а от Румынии – больше 260. Это очень много, по факту это военные НАТО в командировке.
Есть там, конечно, и всякая экзотика, например, настоящий моджахед, которого, видимо, американцы увезли на крыле самолета. Вот он рассказывает, что раньше был снайпером, а теперь стал командиром взвода.
Андрей Лазуткин:
Но практика показывает, что обычно наемники – это не туристы, а сотрудники частных военных компаний. И приезжают они не поодиночке, а группой для решения каких-то узких задач. Например, для обслуживания и ремонта западной техники, ведения технической разведки, обучения личного состава и иных сложных вещей.
Вот видео, которое больше похоже на правду. Это тоже британские инструкторы, и учат они самым простым вещам: как заряжать автомат и досылать патрон. Скорее всего, их клиенты – тероборона без подготовки, которую набирают с улицы и которую просто некому учить с нуля.
Вот за это наемникам и платят деньги. А если вы просто дурачок из Беларуси, ну вас покормят и дадут старый югославский автомат, как этим на видео. А платить, как американским и британским спецам, вам никто не будет. Но у вас другая задача. Если вы ничего не умеете, надо обеспечить медийную поддержку, пропаганду.
Сябры белорусы! Буду говорить по-русски, чтобы нас слышал и наш враг, и наш собрат. Сегодня при теробороне «Азова» создана белорусская рота. Каждый белорус, кто имеет желание плечом к плечу бороться с украинцами за общие идеалы свободы и ценности суверенитета, призываем вас присоединяться к нам.
Андрей Лазуткин:
У американцев две проблемы – это общество в России, которое поддерживает спецоперацию, и ситуация в Беларуси, где не удалось создать антироссийское и антивоенное движение. И надо изо всех сил показывать, что такие настроения есть, в том числе и в самой России. Поэтому нам подсвечивали батальон Калиновского, а русским – вот этих деятелей на видео. Только наши сидят в Киеве, а эти изображают партизанское движение в России.
А если посмотреть, что рассказывает украинское ТВ, то это напоминает такую Германию 1945 года. Все понимают, что на фронте проблемы, но ждут чудо-оружие, которое переломит ход войны. В роли такого чудо-оружия выступают американские установки HIMARS (это примерный аналог РСЗО «Смерч», но с большей дальностью). Вот о нем и идут репортажи украинского ТВ.
Как говорят, пока таких систем в Украину поставили 12. Для победы этого мало, а вот для целей пропаганды вполне хватит. Если делать по 2-3 пуска в день, у вас будут постоянные инфоповоды, как вы побеждаете Россию. ПВО сбивает эти ракеты, но прикрыть все невозможно. И с их помощью ВСУ создают завесу под Херсоном, Харьковом и на других второстепенных направлениях. Зеленский даже объявил контрудар, но, видимо, это обман, чтобы сковать российские силы на направлении Краматорска.
При этом британские СМИ дали оценку потерь ВСУ как 20 тысяч только за один последний месяц. Отсюда попытки набрать и обучить тероборону, которая ничего не умеет и потери которой будут еще больше. Поэтому то, что происходит сегодня на фронте, целиком на совести Зеленского и его прекрасной переговорной группы. Это цена срыва мирных переговоров и отказа от условий, которые предлагала Россия с первых дней спецоперации и до нее.
А с вами был Андрей Лазуткин и выпуск «Занимательной политологии».