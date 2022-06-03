Лукашенко: я как опытный политик говорю, что идеальный вариант для Европы – единство с Россией
Новости Беларуси. Рабочий день Президента продолжился разговором с представителями СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На выходе из только что открытой поликлиники Александра Лукашенко дожидались не только журналисты пула, но и те, кто озвучивает свое авторское мнение с экранов ТВ, полос газет и в интернете. Тем разнообразнее повестка.
Людмила Гладкая, политический обозреватель:
Как вы думаете, достаточно ли евросоюзникам шестого пакета санкций, чтобы положить собственную экономику? Или остановиться и подумать, надо ли им еще?
Алена Сырова, политический обозреватель:
Похоже, о последствиях в центрах принятия решений не думают, а во главе угла давно поставили вовсе не интересы своих народов, а желание воспитать во что бы то ни стало. Но, похоже, сами оказались в углу.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот, мы сейчас закроем – белорусам будет хуже. Да, нам будет хуже. А вам? А вам еще хуже. Поэтому все в голове. И шестые, и седьмые пакеты. До шестого пакета дошли, и некоторые, кто в этом еще понимает, типа премьер-министра Венгрии (это взрослый человек, он в чем-то разбирается, не потому что он там занимает какую-то позицию), остановились, думают: господи, что мы натворили? Надо останавливаться, ибо завтра вообще рухнем. Они и так рухнут. Вот посмотрите: год, и потом пойдет обвал.
Американцы далеко. Вы понимаете, им надо уничтожить не только Россию, Китай, им надо в узде держать Европу. Потому что Европа замахнулась совсем недавно, сейчас процесс продолжается, уже нынешний канцлер Германии об этом открыто говорит, в Нидерландах референдум прошел – они уже «за» автономию в обороне. Как только они заговорили о самостоятельной армии – они богатые, они создадут нормальную армию, американцы задрожали. Ну как? Тогда может и НАТО не надо будет. По крайней мере, не столько войск надо американских. Как когда-то евро. Европа ввела евро, вот тогда они и стали врагами Америке, доллару. Так и здесь. А это главное – вопросы безопасности.
Поэтому я думаю, самый идеальный вариант для Европы, я же опытный старый политик, могу сказать: самый оптимальный – это единство с Россией и создание огромного центра силы. Технологичный Запад, ресурсная Россия (я имею в виду постсоветское пространство) – это ни Америка, ни Китай, никто бы не сравнился. Американцы всегда хотели ослабить Европу. Трамп вообще разрушить решил: оттащил Великобританию, задобрил Польшу. Сейчас этот процесс не просто углубляться начал, а приобретать самые широкие масштабы.
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