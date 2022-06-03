Лукашенко: я как опытный политик говорю, что идеальный вариант для Европы – единство с Россией

Новости Беларуси. Рабочий день Президента продолжился разговором с представителями СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На выходе из только что открытой поликлиники Александра Лукашенко дожидались не только журналисты пула, но и те, кто озвучивает свое авторское мнение с экранов ТВ, полос газет и в интернете. Тем разнообразнее повестка.

Людмила Гладкая, политический обозреватель:

Как вы думаете, достаточно ли евросоюзникам шестого пакета санкций, чтобы положить собственную экономику? Или остановиться и подумать, надо ли им еще? Алена Сырова, политический обозреватель:

Похоже, о последствиях в центрах принятия решений не думают, а во главе угла давно поставили вовсе не интересы своих народов, а желание воспитать во что бы то ни стало. Но, похоже, сами оказались в углу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вот, мы сейчас закроем – белорусам будет хуже. Да, нам будет хуже. А вам? А вам еще хуже. Поэтому все в голове. И шестые, и седьмые пакеты. До шестого пакета дошли, и некоторые, кто в этом еще понимает, типа премьер-министра Венгрии (это взрослый человек, он в чем-то разбирается, не потому что он там занимает какую-то позицию), остановились, думают: господи, что мы натворили? Надо останавливаться, ибо завтра вообще рухнем. Они и так рухнут. Вот посмотрите: год, и потом пойдет обвал.