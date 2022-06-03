​Президент: «Куда ни кинь – везде клин, и каждый хочет заработать на здоровье людей»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я человек государственный – вы это заметили, наверное, уже – и буду делать все, чтобы прежде всего развивать государственное здравоохранение. Потому что я уже частного наелся: куда ни кинь – везде клин, и каждый хочет заработать на здоровье людей. И особенно этим страдают частные структуры. Очень жестко контролируем. Не потому, что мне не нравятся частные предприятия, в том числе здравоохранения. Нет. А потому что надо работать честно. И на здоровье людей зарабатывать никто не будет.

​​Цены растут, и все кричат: «Россия виновата, в Украине война». Да не в этом дело. Вы вспомните, когда началась пандемия, год же никто не работал, особенно ведущие страны, объявили локдаун. Не работали, а правительства хотели быть хорошими в это время перед своими людьми. И что делали? Печатали деньги. Кто бы мог подумать, что такой богатый Запад поедет в Беларусь, которая находится под санкциями, чтобы купить соль или крупу. Слава богу, пусть едут, покупают. Нам не жалко, было бы что продавать. Это наши доходы, это наши деньги.

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