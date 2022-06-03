Лукашенко о ценорегулировании: «Вы знаете мою реакцию. Она будет незамедлительной и самой жестокой»

Новости Беларуси. Рабочий день Президента продолжился разговором с представителями СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На выходе из только что открытой поликлиники Александра Лукашенко дожидались не только журналисты пула, но и те, кто озвучивает свое авторское мнение с экранов ТВ, полос газет и в интернете. Тем разнообразнее повестка. За время общения с Президентом успели обсудить все, что сегодня на первом плане и на слуху: это и рост цен, и появление народного ополчения, а еще подробности спецоперации КГБ в Украине, мировой голод и санкции. Алена Сырова расскажет подробнее.

Определилась стартовая тема общения: происхождение товаров в условиях разорванных логистических цепочек и заявлений отдельных брендов об уходе с рынка, а больше их стоимость в последнее время волнует каждого, кто ходит за покупками. Что говорить, если вопрос ценообразования совсем недавно поднимал сам Александр Лукашенко. Та самая история о Geely и 15 %, похоже, требует продолжения. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

От людей мне пришла информация.