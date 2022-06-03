Лукашенко о ценорегулировании: «Вы знаете мою реакцию. Она будет незамедлительной и самой жестокой»
Новости Беларуси. Рабочий день Президента продолжился разговором с представителями СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На выходе из только что открытой поликлиники Александра Лукашенко дожидались не только журналисты пула, но и те, кто озвучивает свое авторское мнение с экранов ТВ, полос газет и в интернете. Тем разнообразнее повестка.
За время общения с Президентом успели обсудить все, что сегодня на первом плане и на слуху: это и рост цен, и появление народного ополчения, а еще подробности спецоперации КГБ в Украине, мировой голод и санкции.
Алена Сырова расскажет подробнее.
Определилась стартовая тема общения: происхождение товаров в условиях разорванных логистических цепочек и заявлений отдельных брендов об уходе с рынка, а больше их стоимость в последнее время волнует каждого, кто ходит за покупками. Что говорить, если вопрос ценообразования совсем недавно поднимал сам Александр Лукашенко. Та самая история о Geely и 15 %, похоже, требует продолжения.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
От людей мне пришла информация.
Александр Злобин, политический обозреватель ОНТ:
Если не секрет, могу сказать, что за год с 50 тысяч до 80 – это большая такая вилка получается.
Александр Лукашенко:
Почти наполовину.
Александр Злобин:
Около половины. И после вашего замечания госконтроль проверил, резервы нашли, ценник спустили. Пока на 15 %. Что будет дальше, мы посмотрим. А вот что касается других категорий товаров?
Александр Лукашенко:
Это был сигнал. Если те, а услышали меня миллионы, не отреагируют, вы знаете мою реакцию. Она будет незамедлительной и самой жестокой. Хватит ссылаться на логистику и какие-то рыночные отношения. Давайте по-человечески будем строить бизнес и государственных предприятий, и акционерных, как эта Geely, и частных предприятий. Поэтому в ближайшее время ты увидишь, что будет с ценами. Но надо понимать и объективную вещь, я хочу подчеркнуть, что инфляцию мы завезли к себе со всех краев. Вы видите, в Евросоюзе какая инфляция. Везде цены подскочили. Конечно, мы эти цены завезли к себе. А еще честно и добросовестно, и недобросовестно добавили к этому. Вот она и получилась – цена.
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