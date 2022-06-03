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Лукашенко: доллар упал, но почему продавцы и поставщики не привели цены в соответствие с ним?

03 июня 2022 17:34
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Новости Беларуси. Рабочий день Президента продолжился разговором с представителями СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На выходе из только что открытой поликлиники Александра Лукашенко дожидались не только журналисты пула, но и те, кто озвучивает свое авторское мнение с экранов ТВ, полос газет и в интернете. Тем разнообразнее повестка.

Лукашенко о ценорегулировании: «Вы знаете мою реакцию. Она будет незамедлительной и самой жестокой». Подробнее.

Алена Сырова, политический обозреватель:
Не будем же мы стоимость каждого товара снижать таким образом? А вопросы есть по многим позициям. Конечно, все понимают, что рост цен был неизбежен: коронакризис, мировая инфляция, полностью перекроенный рынок – это объективные причины, но есть и те, с которыми примириться в Беларуси не готовы.

Лукашенко: доллар упал, но почему продавцы и поставщики не привели цены в соответствие с ним?-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ты правильно сказал: подскочил доллар – ну ладно, там импорт и прочее. Поднялись цены. Доллар упал. Ну почему же продавцы и поставщики не привели цены в соответствие с долларом, если они ссылаются все время на доллар? Не привели. Вот вам и рынок. Поэтому будем контролировать и спрашивать будем жестоко.

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# Государственная политика в области ценообразования # общество # Алена Сырова # Александр Лукашенко # Фотофакт

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