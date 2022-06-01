Егор Макаревич: зонтик, который держит Президент над страной, защищает даже тех, кто бегал по улицам

Новости Беларуси. Экстремисты поднимают голову. Как оказалось, в нашем обществе еще есть желающие устроить в Беларуси войну, террор и нищету. Сторонники нацизма затаились, но продолжают работать и разобщать людей. Григорий Азаренок продолжит. Авторская рубрика «Тайные пружины политики 2.0» в программе Новости «24 часа» на СТВ. В гостях – председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Егор Макаревич. «Они не пустили человека мусульманской внешности. Охранник четко сказал, что это политика заведения»

Григорий Азаренок, СТВ:

Егор, ведь попытка нацистского мятежа, госпереворота в 2020-м не на пустом месте родилась. Это выращивалось на каких-то минских коридорах, улицах, тусовочных сейшенах и так далее. Егор Макаревич, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании:

Кончено, мы видели и видим сейчас, что эти попытки не прекращаются. То есть попытка готовить лидеров общественного мнения, в том числе в молодежной среде. Она была до 2020 года, она продолжается сейчас. Конечно, это все происходит не за партами, а в достаточно комфортных условиях: в каких-то барах, клубах, небольших закрытых сессиях и так далее. Григорий Азаренок:

На этой неделе произошло просто вопиющее событие. Можно сказать, они показали свое нацистское мурло. Они не пустили человека мусульманской внешности. Охранник четко сказал, что это политика заведения. Это так называемый бар «Калиновский», который всем известен давно. Это любимое место Мотолько. Вообще, удивительно, как он до сих пор функционирует в таком виде. Если взять их Instagram, то там полная поддержка госпереворота, всех их нарративов и так далее. Есть проблема эта в обществе?

Егор Макаревич:

В стране она отсутствует. Я скажу, наоборот, у нас на протяжении всего периода независимости благодаря политике Президента, благодаря тем нормативным актам, которые приняты, национальная политика в отношении меньшинств реализовывалась достаточно эффективно. У нас нет никаких проблем, нет конфликтов – общество в этом плане свободно. Давайте посмотрим на Польшу. Это ксенофобская ненависть, которая есть к любому проявлению другой точки зрения, не говоря уже о расе, национальности. Конечно, у нас этого не было и нет. И когда подобные заявления звучат от обслуживающего персонала какого-то бара о том, что у них политика не пускать иностранных граждан в свое заведение, конечно, это недопустимо. Мы прекрасно понимаем, что не просто так в баре, который носит название террориста Калиновского, появляется такая политика. Конечно же, это целенаправленно все, это был определенный рассадник. И самое главное, мы, Григорий, с вами обсуждали, посмотрите, насколько взорвалась вся эта оппозиционная среда. Григорий Азаренок:

Да. Значит – попали в самую точку. Егор Макаревич:

В самую точку – это правильно. Это осиное гнездо. И конечно, мы его обязательно закроем. Я надеюсь, что здесь в Минске власти примут соответствующее решение. Не должно быть после 2020 года никаких подобных очагов, которые позволяют плодиться этим не то, что будущим террористам, а реально людям, которые не хотят, чтобы страна развивалась и делают все, чтобы она наоборот всяческим образом была уничтожена. «Это все красивое пусть останется где-нибудь в Брюсселе, Вашингтоне, в Лондоне»

Григорий Азаренок:

Да. При этом они сейчас делают такие удивленные глазки. Кричат: «Ой, они знішчаюць Беларушчыну, гэта даносы» и так далее. Нет, мы отстаиваем национальные интересы и целостность нашей страны. Мы хотим, чтобы здесь всегда был мир, чтобы здесь никогда не было войны, переворотов, майданов и всего прочего. Но не надо делать им удивленные глазки, это как раз таки они всегда этим занимались. Они строчили доносы, они устраивали по любому поводу хайпы, ходили в кафешки, помню, если им кто-то на каву скажет гарбата, они сразу начинают с ума сходить. У них тут была политическая полиция, можно сказать. Егор Макаревич:

Давайте вспомним, как вели себя средства массовой информации, которые называли себя независимыми. Они делали все, чтобы, если представитель государственной власти или представитель общественности не проявит должное отношение к этим их действиям, сразу же некая метка, тотальный хейт на этого человека набрасывается. То, что мы сегодня подобный заслон поставили, это факт. Но самое главное, что мы защищали и будем защищать свои национальные интересы. Нам уже 2020 года хватило. Мы увидели, что такое демократия, толерантность, транспарентность, устойчивое развитие – мы это все увидели, нам больше этого не надо. У нас свой национальный интерес, есть свой лидер – мы будем отстаивать свои государственные интересы. Это все красивое пусть останется где-нибудь в Брюсселе, Вашингтоне, в Лондоне. Нам это не надо. Все подобные заведения, бары, кружки, клубы, интересы будут закрываться. «Чтобы в заведении был государственный флаг теперь. Сделайте пост, заявление, что вы поддерживаете наш ОМОН, милицию»

Григорий Азаренок:

Если вы делали публичные заявления, а это влияло на общественное сознание, это делало атмосферу того, что и эти с нами, и эти с нами. Егор Макаревич:

Кофе бесплатно, вспомните. Григорий Азаренок:

Да. Если вы делали публичные действия и заявления, то публично кайтесь. Чтобы в заведении был государственный флаг теперь. Сделайте пост, заявление, что вы поддерживаете наш ОМОН, милицию, дайте денег на развитие военно-патриотических клубов, если вы бизнес. Егор Макаревич:

Эти полутона уже закончились. Надо определяться, на какой вы стороне. Против, пожалуйста, уходите. Найдутся люди, предприниматели, которые будут зарабатывать деньги. У нас люди умные, толковые, и, поверьте, ни одна ниша не останется свободной. Надо четко государственную позицию понимать. Хотите – занимайтесь, не хотите – до свидания. Это касается абсолютно любых заведений, абсолютно любого бизнеса. И я с вами согласен, только, если человек и организация публично принесет свои извинения.

Григорий Азаренок:

Деятельное раскаяние – на языке Уголовного кодекса. Егор Макаревич:

Да. Тогда, конечно, пожалуйста, существуйте. Но когда вы пытались всяческим образом стимулировать эту протестную активность в 2020 году, человек заходит с флагом на лацкане, вы наливаете кофе с фигой за спиной, ну какое это деятельное раскаяние? Такие предприниматели нам не нужны. «Нельзя человека ущемлять по национальному признаку в нашей стране» Григорий Азаренок:

И при этом новый феномен: патриотическое и гражданское общество. Не надо людям ждать отмашки чиновников. Чиновников, чтобы все понимали, мы не критикуем их, мы знаем, сколько у них работы, какой у них объем. Это нормальное, во всем мире признанное – гражданская деятельность. Сейчас у нас принимают закон о гражданском обществе. Это вполне нормально, если мы обращаем на это внимание.

Егор Макаревич:

У нас есть, как я уже сказал, здоровое гражданское общество. И этот пример, который мы сегодня обсуждаем с баром «Калиновский» – это хорошая реакция. Люди увидели через социальные сети, мы не знаем этого человека, это не наш с вами, Григорий, друг. Мы увидели в социальных сетях. Для нас это несправедливость. Мы считаем, что нельзя человека ущемлять по национальному признаку в нашей стране, в многонациональной, многоконфессиональной. Мы среагировали – и это нормальная реакция. Конечно, этот бар будет закрыт. Ему не место в целом. И эти предприниматели должны не просто извиниться, пост они написали, моральный ущерб в судебном порядке – вот, что сегодня гражданское общество может делать. Мы это гражданское общество наконец-то выкристаллизовали. «Зонтик, который держит Президент над страной, он же действительно защищает даже тех дурней, которые бегали по улицам»

Григорий Азаренок:

И при этом надо понимать, может показаться, что на фоне боевых действий в Украине, на фоне того, что происходит, казалось бы, мы мелочь обсуждаем. Какой-то бар. Вот как раз таки из этого война и начинается. В этом заведении сидит Гитлер и готовит пивной путч, можно так сказать. Егор Макаревич:

Украина – это яркий показатель того, что было бы, если бы в 2020 году произошел госпереворот. Григорий Азаренок:

Вчера Президент об этом говорил, да.