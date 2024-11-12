Лукашенко на Всемирном климатическом саммите встретился с Президентом Зимбабве

В развитии двусторонних отношений Беларуси с Зимбабве предстоит еще немало сделать. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В развитии двусторонних отношений Беларуси с Зимбабве предстоит еще немало сделать. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Она прошла в столице Азербайджана, принимающей климатический саммит ООН, на котором сегодня ожидается выступление белорусского лидера. Двусторонние отношения Беларуси и Зимбабве развиваются достаточно успешно, несмотря на географическую отдаленность партнеров.
Более активному продвижению способствуют контакты на высшем уровне. Прошлой зимой белорусский лидер посещал Зимбабве с государственным визитом. Приезжал в Минск и Эммерсон Мнангагва.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Господин Президент, рад видеть вас активным, жизнерадостным, несмотря на все проблемы, которые у нас существуют в мире. Тем не менее нам предстоит немало сделать. У меня есть такая идея, которую мы с вами обсуждали в свое время. После выборов в вашей соседней стране, это Мозамбик, что в Мозамбике после выборов мы где-то встретимся у вас, пригласим и президента Мозамбика и вместе выстроим наши совместные отношения. Сделаем так, что у вас появятся свои порты в Мозамбике, и мы через них будем с вами более эффективнее и активнее сотрудничать.