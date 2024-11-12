Сергей Бобриков прекратил участие в электоральной кампании

К электоральной кампании в Беларуси. Сергей Бобриков сообщил, что снимает свою кандидатуру с участия в выборах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Действующий председатель Белорусского союза офицеров рассказал, что, с момента регистрации инициативной группы, он получил немало обращений от военных. Они касались положения страны и важности сохранить ее внутреннюю стабильность.

Сергей Бобриков, председатель Белорусского союза офицеров:

Чтобы сберечь страну, чтобы обеспечить ее стабильность, главная задача офицерского корпуса Беларуси – сплотиться вокруг нашего главнокомандующего, поддержать действующего Президента Республики Беларусь на предстоящих выборах. Чтобы обеспечить сплоченность офицерского корпуса, чтобы не допустить двояких мыслей среди военных, чтобы поддержать действующий курс нашего государства и нашего лидера, мною было принято такое решение.