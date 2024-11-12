«Старых друзей терять нельзя!» Лукашенко и Вучич провели встречу в Баку

Беларуси и Сербии необходимо интенсифицировать отношения. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с Президентом Сербии Александром Вучичем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она прошла в столице Азербайджана, принимающей климатический саммит ООН, на котором ожидается выступление белорусского лидера. Что касается сотрудничества Беларуси и Сербии, то отношениям двух стран в этом году 30 лет. За это время сделано немало, подчеркнул на встрече Александр Лукашенко. Но перспективы у партнеров гораздо шире.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я предложил бы, чтобы наша межправкомиссия осуществили ревизию и подумали, как мы дальше будем сотрудничать, по каким направлениям. Если что-то за это время не нужно в наших отношениях, это надо отбросить, наметить новые пути. Но отношения надо не просто поддерживать. При всех сложностях надо интенсифицировать.

После межправкомиссии мы могли бы осуществить визит нашего премьер-министра к вам, обменяться на уровне правительств визитами, чтобы конкретизировать план дальнейших действий. И на высшем уровне мы могли бы уже потом утвердить все предложения. Направлений сотрудничества много.

Я понимаю Сербию, часто об этом говорил, что вам сложно, практически находитесь в окружении, в изоляции, поэтому из этого надо исходить и строить свою политику. Но старых друзей терять нельзя, поэтому с Россией, с Беларусью поддерживать отношения надо. Это истинные друзья, глубокие друзья, и в этом направлении, я полагаю, сербы будут делать максимум.