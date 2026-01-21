Предприятия ЖКХ Минской области обновляют автопарк

Теперь на базе предприятия есть четыре современных мусоровоза. Благодаря спецтранспорту коммунальщики смогут работать оперативнее и эффективнее – особенно в периоды повышенной нагрузки. Среди новой техники также вакуумная машина для откачки бытовых отходов, энергонасыщенный трактор и оборудование для строительства и обслуживания дорог и территорий. Автопарк Вилейского ЖКХ пополнил еще новый грейдер. Водители уже оценили новую технику.

Денис Аносович, главный механик Вилейского ЖКХ:

Автогрейдер – мы его получили 31 декабря. Эту машину ждали не только мы, ее ждал весь Вилейский район. Потому что эта техника необходима для планирования дорог. Сейчас – для «пробивания» дорог от снега, для расширения дорог, улиц. Благодаря нашим властям город приукрасился с помощью наших специалистов, наших рук. Ну и, естественно, техники новой, которая приходит.

В 2026 году Вилейское ЖКХ ожидает еще пополнение. Планируется приобрести новый трактор, погрузчик для благоустройства тротуаров и пешеходных зон, а также автоподъемник для работы на высоте, в дополнение – новые самосвалы для перевозки щепы и песчано-соляных смесей.