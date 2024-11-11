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Президент ОАЭ пригласил Лукашенко на неформальный ужин

11 ноября 2024 19:45
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График Александра Лукашенко 11 ноября выдался насыщенным. После переговоров с Ильхамом Алиевым белорусского лидера на неформальный ужин пригласил Президент Объединенных Арабских Эмиратов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Президент ОАЭ пригласил Лукашенко на неформальный ужин-2

Понятное дело, мероприятие закрытого характера (ведь на подобного рода встречах обсуждаются серьезные темы). Но некоторые подробности известны. На ужине среди высоких гостей также присутствовали: наследный принц Иордании и премьер-министр Албании, а также представительная делегация ОАЭ.

12 ноября рабочий визит Александра Лукашенко продолжится. На Всемирном саммите по борьбе с изменением климата запланировано выступление белорусского лидера.

# Международная политика # Александр Лукашенко

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