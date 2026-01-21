Премьер-министр Франции намерен принять законопроект о бюджете на 2026-й в обход парламента

Во Франции обострился политический кризис. Страна в очередной раз может оказаться без правительства. Причиной стало решение премьер-министра Себастьена Лекарню принять бюджет на 2026 год в обход парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь, согласно Конституции, у депутатов Национального собрания есть 24 часа, чтобы объявить вотум недоверия правительству. Оппозиционные партии уже поспешили заявить, что вынесут этот вопрос на голосование. Планируется, что парламент обсудит его 23 января. Сам Лекарню заявил, что использовал статью Конституции, которая позволяет правительству принимать законы без голосования в парламенте.

Себастьен Лекорню, премьер-министр Франции:

Мы считаем, что Франция должна иметь бюджет. Поскольку парламент не может в полной мере взять на себя ответственность за его принятие, к сожалению, из-за действий различных групп, связанных с политическими маневрами различных партий, которым придется отвечать перед французским народом и историей. Правительство берет на себя ответственность за законопроект о финансах на 2026 год. Спасибо.

У кабмина Лекорню есть шансы пережить вотум недоверия из-за поддержки большинства депутатов. Бюджетные баталии в парламенте Франции уже привели к отставке трех правительств за последние два года.