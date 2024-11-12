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Ольга Чемоданова объявила о прекращении своего участия в электоральной кампании 2025-го

12 ноября 2024 17:15
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О снятии своей кандидатуры с участия в нынешней электоральной кампании объявила и Ольга Чемоданова. Она подчеркнула, что в очередной раз убедилась в четкой организации политической системы в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Чемоданова объявила о прекращении своего участия в электоральной кампании 2025-го-2

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома, председатель Минской городской организации БСЖ:
Любой гражданин, в первую очередь патриот своей страны, действительно может участвовать в выборах самого высокого уровня, в выборах Президента нашей страны, в целом в избирательной кампании. Общественное объединение на сегодняшний день все-таки продемонстрировало свою политическую зрелость, и мы увидели, как была организована работа штаба. Мы увидели, как работают инициативные группы.

Участие в электоральной гонке продолжают 5 инициативных групп потенциальных кандидатов.

# Выборы в Беларуси # Ольга Чемоданова

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