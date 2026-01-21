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Шубы в тренде! Минчанки рассказали, что модно зимой в 2026-м

21 января 2026 08:55
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Шубы в тренде! Минчанки рассказали, что модно зимой в 2026-м-1

Шуба у меня российского бренда. Она мне напоминает 80-е, 90-е, когда наши мамы ходили в тяжеленных шубах. Я в ней, знаете, как какой-то барон. Если у вас однотонные оттенки все время, то их между собой очень легко сочетать, плюс можно сделать какой-нибудь яркий акцент. Я люблю очень маленькие сумки. Мне кажется, что это как-то всегда дополняет образ.

Шубы в тренде! Минчанки рассказали, что модно зимой в 2026-м-3

Шуба винтажная. Очень довольна. В такую погоду хотя бы можно согреться. Сумка местного производителя, экспериментальный вариант. Замша и кожа гладкая и такая трендовая бахрома. Украшениями я занимаюсь сама. Это серебро и авантюрин. Это такой камень авантюристов считается. Главное не бояться наряжаться и чувствовать себя уверенно в своем образе.

Шубы в тренде! Минчанки рассказали, что модно зимой в 2026-м-5

Вообще у меня нет какой-то конкретной стилистики в одежде. Я, например, проснулась, и я понимаю, что я сегодня хочу надеть. Шапка в спортивной стилистике, я ее могу и под шубу надеть, и под кэжуал стиль.

Подробности в видео.

# Мода # Мода в Беларуси # Уличная мода

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