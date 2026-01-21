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Технический сбой нарушил движение поездов на западе Польши

21 января 2026 08:44
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На западе Польши нарушено железнодорожное сообщение. Причиной стала авария на сетях электроснабжения. Там остановились поезда, немногочисленные составы приходят с многочасовым опозданием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Технический сбой нарушил движение поездов на западе Польши-2

Для разрешения ситуации создана специальная кризисная группа. Поезда дальнего следования направляются в обход аварийного участка, пассажиров электричек доставляют к месту назначения на автобусах. На месте работают аварийные службы. Когда полностью устранят последствия аварии – пока неизвестно.

# Польша

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