Технический сбой нарушил движение поездов на западе Польши

На западе Польши нарушено железнодорожное сообщение. Причиной стала авария на сетях электроснабжения. Там остановились поезда, немногочисленные составы приходят с многочасовым опозданием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для разрешения ситуации создана специальная кризисная группа. Поезда дальнего следования направляются в обход аварийного участка, пассажиров электричек доставляют к месту назначения на автобусах. На месте работают аварийные службы. Когда полностью устранят последствия аварии – пока неизвестно.