Что такое иппотерапия и почему она полезна для каждого человека? Рассказываем

Настасья Пинчук, корреспондент:

Иппотерапия не экзотика, а признанный метод реабилитации. Как он работает и кому показан, расскажем прямо сейчас.

Лошади издавна признаны удивительными целителями, а верховая езда – это не просто спорт, а исцеляющий «диалог», который одновременно врачует и душу, и тело человека.