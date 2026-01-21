Что такое иппотерапия и почему она полезна для каждого человека? Рассказываем

Настасья Пинчук, корреспондент:
Иппотерапия не экзотика, а признанный метод реабилитации. Как он работает и кому показан, расскажем прямо сейчас.
Настасья Пинчук, корреспондент:
Иппотерапия не экзотика, а признанный метод реабилитации. Как он работает и кому показан, расскажем прямо сейчас.
Лошади издавна признаны удивительными целителями, а верховая езда – это не просто спорт, а исцеляющий «диалог», который одновременно врачует и душу, и тело человека.
Екатерина Кондратенко, реабилитолог на основе верховой езды:
Иппотерапия – это реабилитация, где главным терапевтом выступает лошадь. Лошадь своими движениями заставляет двигаться наши мышцы, кости, всю мышечную систему. Колебательное движение, которое передается всаднику, полностью повторяет движение ходьбы. Плюс теплота лошади, плюс эмоции. Верховая езда для любых людей полезна. Для любых людей общение с лошадью – это как иппотерапия.
Как проходит сеанс иппотерапии – смотрите в видео.