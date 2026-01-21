В «Белэнерго» доложили о ходе восстановительных работ на повреждённом участке теплотрассы в Минске

В «Белэнерго» доложили о ходе восстановительных работ на поврежденном участке теплотрассы в Минске. Основной этап завершен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на мороз, ряд технологических операций выполнялись практически вручную. Энергетики приняли все необходимые меры для скорейшего завершения работ и восстановления нормального режима теплоснабжения потребителей.

Юрий Шмаков, первый заместитель генерального директора – главный инженер ГПО «Белэнерго»:

Энергетики работали круглосуточно. Работало от пяти до семи бригад в разное время. Работали ночью, несмотря на то, что температура опускалась – порядка 19-20 градусов Цельсия. Но люди понимают, что мы обязаны просто восстановить нормальную схему теплоснабжения. На текущий момент полностью целостность магистрали восстановлена. Установлен поврежденный элемент. Это достаточно сложное компенсационное устройство, которое повредилось, и практически завершено заполнение тепломагистрали теплоносителем.

Напомним, авария на тепловой магистрали случилась 19 января. Без тепла и горячей воды осталась часть жителей Фрунзенского, Московского, Центрального, Советского и Октябрьского районов столицы. Устраняли последствия более 200 человек.