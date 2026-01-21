Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов инженерных войск с профессиональным праздником

Сегодня, 21 января, отмечается 325-я годовщина со дня образования инженерных войск, подчеркивая традиции и преемственность с героической историей наших предков. Личный состав и ветеранов инженерных войск Вооруженных Сил с профессиональным праздником поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Инженерные войска Беларуси, которые сегодня оснащены самыми современными образцами вооружения и техники, вносят значительный вклад в обеспечение военной безопасности государства, решая ответственные задачи по безопасному функционированию военной и гражданской инфраструктуры, ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций и обезвреживанию взрывоопасных предметов»‎, – говорится в поздравлении.

Президент пожелал личному составу и ветеранам инженерных войск, а также их родным и близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в созидательном ратном труде по укреплению обороноспособности страны.